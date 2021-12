Alec Baldwin dit qu’il « essaye d’aller de l’avant » après la mort d’Halyna Hutchins

Baldwin a accidentellement tiré et tué Hutchins lors du tournage de Rust (Photos: Zuma Press/PA/./Instagram)

Alec Baldwin a publié un message de Noël après la mort d’Halyna Hutchins, et a déclaré que la fusillade mortelle « ne sera jamais derrière [him]’.

L’ancien acteur de 30 Rock s’est adressé aux fans dans une nouvelle vidéo partagée sur son Instagram avant de célébrer Noël avec sa femme, Hilaria Baldwin, et leurs enfants.

Il a pris un moment pour reconnaître les récents événements tragiques, au cours desquels le directeur de la photographie Hutchins a été accidentellement abattu sur le tournage du western Rust en octobre, alors qu’il tenait le pistolet à hélice.

Dans la vidéo Instagram, Alec a déclaré à ses abonnés: « Je voulais prendre un moment pour dire merci à toutes ces personnes qui m’ont envoyé des mots si gentils, leurs meilleurs vœux, leur force, leur espoir, leurs prières, etc.

«Tant de bons sentiments de la part de tant de personnes, j’ai reçu des centaines d’e-mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes… pour m’envoyer de la force et de bons vœux.

‘Je vous en suis très reconnaissant.’

L’homme de 63 ans a ensuite fait référence à la fusillade, qui fait l’objet d’une enquête par la police, et a déclaré: » J’ai hâte que certains aspects de cela soient derrière moi, bien sûr pour tous ceux qui sont impliqués dans cela, cela ne sera jamais derrière nous parce que quelqu’un est mort si tragiquement.

« Je ne perds jamais ça de vue, il ne se passe pas un jour sans que je pense à ça. »

L’acteur a déclaré qu’être avec sa femme et ses enfants était « la seule chose qui m’importe ».

‘[I’m] J’essaie juste d’avancer dans ma vie et d’essayer de traverser une période difficile, une période vraiment difficile », a-t-il déclaré.

«Je me sens très mal à l’aise, traverser cela a été très difficile et je veux vous souhaiter de joyeuses fêtes… quelles que soient les vacances que vous célébrez.

«J’espère que vous avez autant de chance que moi dans un département et c’est d’être à la maison avec votre famille. Je n’ai rien d’intelligent ou d’original à dire, juste merci à ces personnes qui m’ont envoyé leurs vœux.

En signant, Alec a conclu: « Soyez prudent, portez un masque, obtenez le booster et ne laissez pas le Père Noël descendre par la cheminée sans masque. »

