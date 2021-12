Publicité



L’acteur Alec Baldwin, dans sa première interview depuis la fusillade mortelle sur le tournage du film « Rust » en octobre, a nié en larmes qu’il était celui qui a appuyé sur la gâchette.

«C’était quelqu’un qui était aimé de tous ceux qui travaillaient avec et apprécié de tous ceux qui travaillaient et admiraient. … Je veux dire, même maintenant, j’ai du mal à y croire. Cela ne me semble tout simplement pas réel », a commencé Baldwin, en pleurant, dans une interview avec George Stephanopoulos d’ABC News alors qu’il se souvenait de la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, pour laquelle il avait été blâmé.

EXCLUSIF : « La gâchette n’a pas été actionnée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette », a déclaré Alec Baldwin à @GStephanopoulos dans sa première interview depuis la fusillade mortelle sur le tournage de « Rust ». Regardez DEMAIN à 20 h HE sur @ABC et diffusez plus tard sur @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq – ABC News (@ABC) 1er décembre 2021

« Vous n’avez pas dit grand-chose en public depuis ce tragique accident. Pourquoi parler maintenant ? Je pense que la grande question, et celle que vous avez dû vous poser mille fois, comment cela a-t-il pu arriver. Vous l’avez décrit comme un coup sur mille milliards, et l’arme était dans votre main. Comment t’y prends-tu ? » demanda Stéphanopoulos.

« Cela ne me semblait pas réel », a déclaré Baldwin après qu’on lui ait demandé « comment cela s’est passé » et a déclaré que le script ne lui demandait pas d’appuyer sur la gâchette.

« Eh bien, la gâchette n’a pas été actionnée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette », a déclaré l’acteur. Après avoir été invité à clarifier, il a ajouté: « Non, non, je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette. »

« Que pensiez-vous qu’il s’est passé ? Comment une vraie balle est-elle arrivée sur ce plateau ? » l’intervieweur a appuyé dans une vidéo teaser.

« Je n’ai aucune idée. Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété », a répondu Baldwin.

« Comment répondez-vous à des acteurs comme George Clooney qui disent qu’à chaque fois qu’on leur a remis une arme à feu, ils l’ont vérifié eux-mêmes », demande Stephanopoulos.

Le teaser n’incluait pas la réponse de Baldwin, mais passait à un autre segment.

«Vos émotions sont si clairement si juste là à la surface. Vous avez ressenti un choc, vous avez ressenti de la colère, vous avez ressenti de la tristesse. Vous sentez-vous coupable ? Vous avez dit que vous n’êtes pas une victime, mais est-ce la pire chose qui vous soit jamais arrivée ? Stephanopoulos continue de demander.

« Oui! » Baldwin a rapidement répondu. « Oui, oui, je repense à ce que j’aurais pu faire. »

Quant au déni de Baldwin selon lequel il a appuyé sur la gâchette, cette affirmation a été soutenue par le directeur adjoint de « Rust » Dave Halls, comme le rapporte le Washington Examiner :

Lisa Torraco, l’avocate de Halls, a déclaré que Halls a toujours soutenu que Baldwin n’avait pas le doigt sur la gâchette lorsque le pistolet a explosé. L’assistant réalisateur était à quelques mètres de Baldwin lorsque le coup de feu a explosé en octobre, frappant mortellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

« [Halls said] tout le temps, Baldwin avait son doigt à l’extérieur du pontet parallèle au canon et il m’a dit depuis le premier jour qu’il pensait que c’était un raté », a déclaré Torraco à ABC News jeudi. « Jusqu’à ce qu’Alec dise cela, c’était vraiment difficile à croire. »

Pendant ce temps, Seth Kenney, le propriétaire de PDQ Arm & Prop, le fournisseur de l’arme et des munitions pour le déménagement, a déclaré que les munitions récupérées par les enquêteurs de son entreprise ne correspondaient pas à celles utilisées lors de la fusillade.

«Ils ont trouvé quatre cartouches suffisamment proches pour les emporter. Ce n’est pas un match, mais ils étaient proches », a-t-il déclaré. « Nous devons attendre que le FBI fasse son travail. »

Il a poursuivi en disant qu’il n’était pas possible que sa société ait envoyé des tournées en direct sur le plateau de Rust.

« Ce n’est pas une possibilité qu’ils viennent du PDQ ou de moi-même personnellement », a-t-il déclaré. « Lorsque nous envoyons des balles factices, elles sont testées individuellement avant d’être envoyées. »