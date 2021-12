Alec Baldwin a déclaré qu’il « n’avait pas appuyé sur la gâchette » de l’arme à feu chargée lors de la fusillade d’octobre qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza lors de la production du film Rust en octobre. Baldwin a fait ce commentaire dans une nouvelle interview aux heures de grande écoute avec George Stephanopoulos d’ABC News pour une émission spéciale aux heures de grande écoute qui sera diffusée jeudi à 20 h HE. L’acteur, qui a également été producteur du film, a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » de la manière dont une balle réelle avait pu pénétrer dans l’arme à feu.

« Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette, jamais », a déclaré Baldwin à Stephanopoulos dans un clip ABC News publié mercredi. « Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété. » Il a dit qu’il n’avait aucune raison de croire qu’une balle réelle se trouverait dans le pistolet à hélice. Il a également parlé de Hutchins, qui avait 42 ans et a partagé un fils avec son mari, Matthew Hutchins.

Interrogé par @GStephanopoulos sur la façon dont une vraie balle est arrivée sur le plateau de « Rust », Alec Baldwin a répondu : « Je n’en ai aucune idée. Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu. Une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété. Regardez DEMAIN 20 h HE sur ABC et diffusez plus tard sur @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC – ABC News (@ABC) 1er décembre 2021

« Je repense et je pense à ce que j’aurais pu faire ? » Baldwin a dit à Stephanopoulos. « C’était quelqu’un qui était aimé de tous ceux qui travaillaient avec [her] et apprécié par tous ceux qui ont travaillé avec [her], et admiré… Je veux dire, même maintenant, j’ai du mal à croire que [she’s gone]. Cela ne me semble pas réel. »

L’interview est la première interview de Baldwin depuis le tournage. « J’ai fait des milliers d’interviews à ABC News au cours des 20 dernières années. C’était la plus intense que j’aie jamais vécue », a déclaré Stephanopoulos lors de Good Morning America mercredi. Il a déclaré que Baldwin était « brut » et « très franc » lors de l’interview, et a trouvé l’acteur « très ouvert ». L’interview sera diffusée sous le nom d’Alec Baldwin Unscripted jeudi à 20 h HE et sera disponible sur Hulu plus tard dans la nuit. Il y aura également un épisode 20/20 de deux heures sur le tournage qui sera diffusé le vendredi 10 décembre à 21h.

La fusillade a eu lieu le 21 octobre au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où Rust était filmé. Dans le dernier développement de l’enquête du bureau du shérif du comté de Santa Fe, un nouveau mandat de perquisition a montré que les enquêteurs avaient peut-être trouvé d’où venait la balle réelle. L’armurier hollywoodien Thell Reed, le père de l’armurier de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, a déclaré aux enquêteurs que les munitions une fois en sa possession « pourraient correspondre aux munitions trouvées sur le tournage de Rust », selon le mandat, rapporte ABC News. Le mandat a permis aux enquêteurs de fouiller la maison d’accessoires de Seth Kenney à Albuquerque, PDQ Arm et Prop LLC, car Kenney a été embauché pour fournir les armes du film.

Reed a déclaré aux enquêteurs qu’il avait travaillé avec Kenney sur un autre projet en août et septembre et que Kenney aurait demandé à Reed d’apporter des balles réelles à une session de formation afin que les acteurs puissent s’entraîner sur un champ de tir au cas où ils seraient à court de munitions. Selon l’affidavit, les munitions n’étaient « pas des cartouches fabriquées en usine ». Une fois cette production terminée, Kenney a rapporté les munitions restantes au Nouveau-Mexique et a dit à Reed de « les radier » lorsqu’il a demandé le retour du conteneur de munitions, selon l’affidavit.

Kenney a nié avoir fourni à la production de Rust des balles réelles, par l’intermédiaire de son avocat. Son avocat a déclaré que l’affidavit contenait « des inexactitudes importantes sur les faits, en particulier en ce qui concerne les déclarations attribuées à M. Kenney. les services de surveillance sont manifestement faux. Le mandat de perquisition a été signifié mardi, et on ne sait pas si les enquêteurs ont saisi quoi que ce soit dans l’entreprise de Kenney. Personne n’a été inculpé au pénal dans cette affaire alors que l’enquête se poursuit.