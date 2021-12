Alec Baldwin dit qu’il n’a pas tiré sur la gâchette du pistolet avec une balle en direct

Lire du contenu vidéo

Alec Baldwin dit qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette de l’arme qui a tué Halyna Hutchins, la première fois que nous l’avons entendu faire la nouvelle demande, et laissant beaucoup d’autres questions sans réponse.

L’acteur parle de la tragédie de « Rust » dans sa première interview, qui sera diffusée jeudi sur ABC. Le réseau vient de publier un teaser pour ce qui doit être discuté, et il y a beaucoup à déballer – y compris son affirmation selon laquelle il n’a pas appuyé sur la gâchette.

Dans un clip de près de 2 minutes, vous entendez l’ancre George Stéphanopoulos parsemant Baldwin de questions – et on dirait qu’il demande tout ce que la plupart des gens se sont demandé à propos de cette histoire … et Alec semble répondre à une grande partie, souvent en termes émotionnels.

Une question tourne autour du fait allégué qu’Alec appuyer sur la gâchette pendant la répétition ce jour-là n’était pas prévu dans le script… du moins selon les gens qui a poursuivi sur cela jusqu’à présent.

Immédiatement en réponse, on entend Alec dire… « Eh bien, la gâchette n’a pas été actionnée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette. » GS semble abasourdi, mais AB insiste sur le fait qu’il ne braquerait jamais une arme sur quelqu’un et tirerait. Bien sûr, cela signifierait que Baldwin suggère que le pistolet a raté le coup tout seul.

Il n’y a pas beaucoup de clarté sur ce que signifie exactement Alec – mais nous supposons que tout le monde aura la réponse lorsque ce chat sera diffusé demain.