Alec Baldwin donne à ABC News sa première interview après le tournage

(CNN Affaires) – Alec Baldwin a accordé à ABC News sa première interview officielle depuis qu’il a tiré avec une arme à feu qui a tué un membre d’équipage et en a blessé un autre sur le tournage de « Rust ».

L’interview a été menée par l’animateur George Stephanopoulos et a eu lieu mardi, a déclaré à CNN Business une personne proche du dossier.

Les porte-parole de Baldwin n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNN Business. Un porte-parole d’ABC News n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Les retrouvailles surviennent plus d’un mois après la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, sur le tournage du Nouveau-Mexique. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé lors de la fusillade du 21 octobre.

Baldwin a déclaré dans un premier communiqué qu’il n’avait « pas de mots pour exprimer » son « choc et sa tristesse face à l’accident tragique ».

« Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui connaissaient et aimaient Halyna », a déclaré Baldwin à l’époque.

L’interview de Baldwin avec Stephanopoulos marque la première fois que l’acteur parle longuement de l’incident. En plus de sa déclaration d’ouverture, elle a fait des commentaires aux paparazzi qui sont apparus dans une vidéo publiée sur le site Web de TMZ.

Un certain nombre de questions liées à l’incident restent sans réponse. Le plus important est de savoir comment les munitions se sont retrouvées dans l’arme à feu livrée à Baldwin.

L’incident, qui fait toujours l’objet d’une enquête, a suscité de nouveaux appels à l’amélioration des pratiques de sécurité sur les plateaux en ce qui concerne l’utilisation d’armes. Baldwin a appelé à une présence policière sur le plateau pour aider les productions cinématographiques et télévisuelles à contrôler l’utilisation sûre des armes.

« Tous les plateaux de cinéma et de télévision où des armes sont utilisées, qu’elles soient fausses ou non, devraient avoir un policier sur le plateau, embauché par la production, pour superviser spécifiquement la sécurité des armes à feu », a tweeté Baldwin plus tôt ce mois-ci.