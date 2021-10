Alec Baldwin en train de tourner sur « Rust », un coup fatal a frappé le directeur de la photographie dans la poitrine

Alec Baldwin pratiquait un « tirage croisé » – pointant son arme sur la caméra – lorsqu’une balle en direct a frappé le réalisateur à l’épaule et le directeur de la photographie mortellement à la poitrine … ceci selon de nouveaux documents judiciaires.

Réalisateur Joël Souza a déclaré aux enquêteurs du shérif qu’il avait entendu quelqu’un – nous dit-on au directeur adjoint – dire « arme à feu froide » alors qu’ils se préparaient pour la scène … ce qui signifie que l’arme n’avait pas de balles réelles dans les chambres. De manière significative, il semble que le canon ait été inspecté avant la pause déjeuner, mais Souza ne pouvait pas se rappeler s’il avait été vérifié lorsque l’équipage est revenu.

Un caméraman nommé Reid Russel a déclaré aux autorités, « Alec essayait d’expliquer comment il allait sortir l’arme à feu et où serait son bras lorsque l’arme à feu serait sortie de l’étui. »

Souza a expliqué que Baldwin a pointé l’arme directement sur la caméra et a tiré, le frappant à l’épaule et Halyna Hutchins dans la poitrine. Souza dit qu’il avait un vague souvenir que Hutchins se plaignait de son estomac et lui avait attrapé la section médiane. Il dit qu’elle a alors commencé à trébucher en arrière et a été aidée au sol. Il dit qu’il saignait de son épaule et qu’il pouvait voir du sang sur Halyna.

Russel a déclaré qu’après la fusillade, Halyna a déclaré qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes. Une fois au sol, les médecins ont commencé à la soigner avec frénésie alors qu’elle saignait au sol. Elle a été transportée par avion vers un hôpital, où elle a été déclarée morte.

Lire du contenu vidéo

CNN

Steve Loup, un coordinateur des effets spéciaux et expert en sécurité des armes à feu de théâtre, a déclaré à CNN qu’il y avait 3 erreurs commises qui ont entraîné la tragédie – utiliser un vrai pistolet plutôt qu’un pistolet à hélice, avoir une balle réelle dans le pistolet et avoir des gens derrière la caméra dans la « ligne de feu ». Il a également déclaré que le directeur adjoint n’aurait pas dû être celui qui avait nettoyé l’arme avant l’incident … cela aurait dû être le travail de l’armurier.

Souza a déclaré aux autorités … qu’il n’aurait jamais dû y avoir de tirs en direct à proximité ou autour de la scène en cours de répétition ou de tir.

Les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour saisir toutes les images des caméras et toutes autres données informatiques qui auraient pu enregistrer l’incident mortel.

Nous avons parlé de l’incident dans le dernier épisode de notre podcast.