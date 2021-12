Alec Baldwin envoie un message de Noël après une tragédie sur le tournage de « Rust »

« Joyeux Noël. Je voulais prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui m’ont envoyé des mots si gentils, mes meilleurs vœux, de la force, de l’espoir, des prières, des pensées et beaucoup d’encouragements », a commencé Baldwin.

«J’ai reçu des centaines, des centaines d’e-mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes dont je n’avais pas entendu parler depuis longtemps pour m’envoyer de la force, des bons voeux et plus encore. Je leur en suis vraiment reconnaissant », a-t-il ajouté.

De la même manière, l’acteur a parlé de ce qui s’est passé pendant le tournage de « Rust ». « J’ai hâte que certains aspects soient laissés pour compte, bien sûr. Mais pour nous tous impliqués, nous ne pouvons jamais oublier ce qui s’est passé. Il n’y a pas un jour qui n’y pense pas ».