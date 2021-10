Alec Baldwin et sa famille allongés dans une petite ville après le tournage de « Rust »

Alec Baldwin s’entoure de sa famille dans un endroit hors des sentiers battus à la suite de l’accident mortel sur le plateau de tournage de « Rust » – mais son visage montre que la tragédie pèse toujours sur lui.

Nous avons obtenu ces photos d’Alec avec sa femme, Hilaria, et leurs enfants prenant un repas dans une pizzeria dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Des témoins nous disent qu’ils ont été aperçus là-bas dimanche en train de prendre une commande à emporter … qu’Alec portait alors que sa famille le suivait de près.

Vous pouvez voir qu’Alec et Hilaria avaient la tête baissée et avaient l’air aussi sombres que prévu compte tenu des événements horribles de la semaine dernière.

Comme tu le sais, Alec a appuyé sur la gâchette sur un revolver alors qu’il répétait une scène de « Rust » à Santa Fe, NM – et le coup a fini par tuer son directeur de la photographie, Halyna Hutchins, et blessant le directeur Joël Souza.

Au dire de tous, Alec ne savait pas que l’arme dans sa main était chargée de balles réelles. Directeur assistant Dave Hall le lui a remis et a dit que c’était un « pistolet froid ». Halls a admis plus tard aux flics qu’il n’avait pas correctement vérifié l’arme.

Samedi dernier, Alec rencontré le mari de Halyna et son fils au Nouveau-Mexique, non loin du plateau de tournage. On dirait qu’Alec portait la même tenue le lendemain lorsqu’il était en Nouvelle-Angleterre avec sa famille … et avait clairement tellement de choses en tête.