Alec Baldwin et sa famille publient des photos de costumes d’Halloween après la fusillade mortelle de « Rust »

Hilaria Baldwin a publié dimanche des images de son mari Alec Baldwin et de ses jeunes enfants en costumes d’Halloween à la suite d’une récente fusillade sur le plateau au Nouveau-Mexique dans laquelle il a été impliqué et qui a fait la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

« Être parent à travers cela a été une expérience intense, c’est le moins qu’on puisse dire », a écrit Hilaria Baldwin avec des vidéos et des photos de son mari et de ses enfants en costumes. « Aujourd’hui, nous nous sommes mobilisés pour leur offrir des vacances. Costumes de dernière minute… un peu méli-mélo… mais ils étaient si heureux et ça a réchauffé mon cœur de maman. »

Hilaria a ensuite publié des emojis indiquant que ses enfants leur donnaient de l’amour. Elle a également publié un cœur et un emoji citrouille pour célébrer Halloween.

La publication sur Instagram intervient un jour après que les Baldwin ont parlé à des photographes du Vermont, lorsqu’Alec a déclaré qu’il coopérait avec la police et leur parlait tous les jours. Baldwin a soutenu qu’il ne pouvait pas parler de l’enquête active.

ALEC BALDWIN PARLE EN PUBLIC POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE EN COURS SUR LE TOURNAGE DU FILM « RUST »

« C’est une enquête active sur la mort d’une femme, c’était mon amie », a déclaré Baldwin.

« Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit », a-t-il ajouté.

Baldwin a admis que la fusillade mortelle sur le tournage était un « événement sur un milliard ».

Alec Baldwin s’est exprimé en public pour la première fois depuis la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. (Fox News numérique)

« Il y a des accidents fortuits sur les plateaux de tournage de temps en temps, mais rien de tel », a-t-il déclaré. « C’est un épisode sur un billion. C’est un événement sur un billion. »

Baldwin a déclaré qu’il était « extrêmement intéressé » à limiter l’utilisation d’armes à feu sur le plateau après l’incident mortel.

ALEC BALDWIN RETOURNE SUR TWITTER AVEC UN JAB POLITIQUE APRÈS UN INCIDENT DE TIR DE ROUILLE

L’acteur a révélé qu’il parlait quotidiennement à la police au sujet de l’enquête en cours. (Fox News numérique)

Dans les jours qui ont suivi la fusillade meurtrière, Hilaria a été aperçue en train de conduire son mari dans une ville de ski chic. À un moment donné, on peut même la voir cacher sa tête aux photographes alors que le duo tentait de garder un profil bas au milieu de l’enquête sur l’implication d’Alec dans un incident de tir accidentel qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

HILARIA BALDWIN CONDUIT SON MARI ALEC DANS UNE VILLE DE SKI CHIC APRÈS UNE TIR DE ROUILLE MORTELLE

Lauryn Overhultz et Tyler McCarthy de Fox News ont contribué à ce rapport.