Alec Baldwin explique en larmes comment le pistolet a tiré sans tirer sur la gâchette

Lire du contenu vidéo

Actualités ABC

Alec Baldwin dit qu’il jamais appuyé sur la gâchette sur l’arme qui a tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins et a suivi ses instructions pour pointer l’arme sur elle, ne sachant pas qu’il y avait des balles réelles dans la chambre.

Baldwin dit qu’il a pointé le pistolet sur elle comme indiqué… l’a armé et a lâché le marteau et c’est à ce moment-là que le pistolet a explosé. Il dit qu’il n’a jamais touché la gâchette. Directeur assistant Dave Halles a soutenu Baldwin et dit que Baldwin n’a jamais eu le doigt sur la gâchette.

Baldwin dit que le seul problème pour lui est de savoir comment les balles réelles sont entrées dans la chambre de l’arme. Il dit qu’on lui a dit que c’était un « pistolet vide » – ce qui signifie seulement des balles factices.

Lorsque l’arme a tiré et que Halyna est tombée au sol, Baldwin dit qu’il ne savait pas pendant 45 minutes à une heure qu’elle avait été touchée par une balle réelle. Il pensait que Halyna avait peut-être été touchée par de la ouate que l’on trouvait généralement dans les blancs.

Baldwin a estimé que les gens ont attendu trop longtemps pour l’emmener à l’hôpital. Un hélicoptère est finalement arrivé et l’a emmenée à l’hôpital.

Le shérif a finalement dit que Baldwin Halyna était décédé. Les photos de Baldwin à l’extérieur au téléphone sont celles où il a appelé sa femme pour lui dire ce qui s’était passé.

Baldwin dit George Clooney n’a pas aidé la situation en commentant qu’il toujours vérifié une arme à feu qu’il a manipulé sur le plateau. Baldwin était clairement ennuyé contre Clooney. Il dit qu’il s’est toujours fié aux experts – comme l’armurier – sur le plateau qu’une arme à feu était sûre à manipuler.

Baldwin ne croit pas que les munitions en direct sur le plateau étaient un acte de sabotage … quelque chose revendiqué par l’avocat pour Hannah Gutierrez-Reed. Il dit que c’était un accident.

Baldwin dit qu’il déteste que Reed et Halls aient été injustement vilains, croit-il.

Il ne néglige pas non plus son frère Daniel – qui a dit à TMZ qu’il croyait que Baldwin était ciblé pour ses convictions politiques. Il mentionne Donald Trump, qui s’en est pris à Baldwin.

Baldwin a déclaré qu’il n’était pas un producteur fou qui a pris des décisions d’embauche … C’est important… étant donné les allégations, Reed était bien trop inexpérimenté être armurier et Halls avait des problèmes de sécurité sur les séries précédentes.

Il dit que l’équipage ne lui a jamais dit qu’ils avaient des problèmes de sécurité…

Baldwin dit qu’il fait des cauchemars récurrents et qu’il n’est plus sûr de vouloir faire des films. Il dit que c’est la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Il dit qu’il ressent de la tristesse et de la colère, mais pas de culpabilité. Il dit que s’il se sentait responsable, il se serait peut-être suicidé.