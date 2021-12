Alec Baldwin fait ses valises pour un voyage alors qu’un mandat de perquisition est émis pour un téléphone

Alec Baldwin a été vu distrait alors qu’il marchait dans une rue de Manhattan après la saisie de son téléphone (Photo: .)

Alec Baldwin a été aperçu en train d’emballer son SUV prêt pour un voyage à la suite d’un mandat de perquisition de la police émis pour son téléphone.

L’acteur, 63 ans, est actuellement impliqué dans une enquête policière suite à la fusillade mortelle d’Halyna Hutchins sur le tournage du western Rust, dans lequel Baldwin était la vedette et était producteur.

Baldwin a accidentellement tiré et tué le directeur de la photographie Hutchins en octobre de cette année alors qu’il tenait un pistolet à hélice qui contenait une balle réelle.

Il a depuis déclaré qu’il ne se sentait pas « coupable » de l’incident – ​​qui avait également blessé le réalisateur Joel Souza – car il ne croyait pas en être responsable.

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il se conformerait pleinement à l’enquête policière.

L’enquête a maintenant conduit à la fouille de son iPhone par la police, car on pense qu’il pourrait y avoir des preuves sur l’appareil qui sont pertinentes pour l’affaire.

Baldwin fait profil bas et passe du temps avec sa famille à la suite de l’incident dévastateur. Vendredi, il a été aperçu en train de ranger sa voiture pour un voyage.

L’acteur a été aperçu en train de ranger sa voiture alors que la famille se préparait pour un voyage (Photo: BACKGRID)



Baldwin a utilisé un chariot pour transporter ses objets et ceux de sa famille jusqu’à la voiture (Crédits : BACKGRID)

La star de 30 Rock a été vue en train d’utiliser un chariot pour aider à transporter des boîtes et des sacs remplis de ses affaires et de celles de sa famille; Baldwin a six jeunes enfants avec sa femme, Hilaria Baldwin.

Des jouets, des vêtements et des articles pour bébé pouvaient être vus sur le chariot, et Baldwin avait l’air impatient alors qu’il aidait à ranger son SUV noir, contrairement à la façon dont il semblait distrait et inquiet plus tôt dans la journée.

Baldwin avait été aperçu plus tôt vendredi en train de prendre un café à New York, le lendemain de l’émission du mandat de perquisition pour son téléphone.

Alec a été vu l’air abattu alors qu’il sortait à New York (Photo: SplashNews.com)



L’acteur a jeté un coup d’œil distrait aux photographes alors qu’il traversait la rue (Photo: SplashNews.com)

Vêtu d’un t-shirt et d’un pantalon noirs malgré le froid de décembre, Baldwin tenait des papiers à la main après avoir pris un café au café Think Coffee sur Bowery Street à Manhattan.

Le père de sept enfants a jeté un coup d’œil aux photographes alors qu’il traversait la rue mais, naturellement, il semblait avoir autre chose en tête.

Baldwin participe actuellement à l’enquête policière sur la fusillade mortelle d’Halyna Hutchins (Photo : SplashNews.com)



Le téléphone de la star de 30 Rock a été saisi par la police jeudi dans le cadre de l’enquête (Photo: SplashNews.com)

Baldwin aurait été dévasté par la tragédie sur le plateau, fondant récemment en larmes dans une interview avec George Stephanopoulos sur ABC.

Il a déclaré que Hutchins était » aimé de tous ceux qui travaillaient avec elle, aimé de tous ceux avec qui elle travaillait et admirait « .

« Même maintenant, j’ai du mal à y croire, cela ne me semble tout simplement pas réel. »

Baldwin a récemment participé à une interview d’ABC où il a fondu en larmes en parlant de la tragédie (Crédits : ABC / BACKGRID)

L’acteur a déclaré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette et qu’il tenait simplement le pistolet à hélice lorsqu’il a explosé, tuant la mère d’un enfant, et a déclaré « quelqu’un est responsable », mais ce n’est pas lui.

Des documents judiciaires publiés jeudi ont révélé le mandat de perquisition pour le téléphone de Baldwin « pour rechercher toute preuve relative à l’enquête sur la mort d’Halyna Hutchins ».

« Le déposant pense qu’il peut y avoir des preuves par téléphone, du fait que des individus utilisent des téléphones portables pendant et/ou après la commission du ou des délits. »

