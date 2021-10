Alec Baldwin : le directeur adjoint lui a dit que l’arme n’était pas chargée – El Sol de México

D’autres indices continuent d’émerger après la tragédie qui a eu lieu sur le tournage du film « Rust » au Nouveau-Mexique, où Alec Baldwin Hier, la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée et le réalisateur Joel Souza, 48 ans, blessé.

Maintenant, il a été annoncé que l’acteur était assuré que l’arme était en sécurité et n’était pas chargée et nous vous expliquons ici les détails.

Selon le document déposé par le département du shérif du comté de Santa Fe, le directeur adjoint a déclaré à Alec Baldwin que le pistolet qu’il utiliserait pendant le tournage était sans danger.

L’officier chargé des armes avait placé trois pistolets à hélice dans un chariot, dont l’un avait été choisi par un directeur adjoint pour le livrer à Baldwin.

Alors l’assistant a dit à l’acteur qu’il s’agissait d’un « pistolet froid », une expression du jargon du cinéma pour avertir qu’un pistolet n’est pas chargé.

De même, le directeur adjoint a assuré que« Je ne savais pas qu’il y avait des balles dans le pistolet à hélice » et après l’accident, le responsable des armes a remis l’arme aux détectives.

Après la tragédie, l’acteur de 63 ans s’est changé et a remis les vêtements qu’il portait aux enquêteurs pour un interrogatoire ultérieur par des détectives.

Le département du shérif a dit Baldwin est venu volontairement, répondu aux questions et a fait ses déclarations. Puis il est parti, mais aucune accusation n’a été déposée et le gagnant d’un Emmy a pu s’en aller sans être arrêté.

Un porte-parole du bureau a indiqué qu’une enquête avait été ouverte et pour sa part, l’artiste a présenté ses condoléances à la famille d’Halyna Hutchins et a prétendu être choqué par ce qui s’était passé sur le plateau.

1-

Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite et

– AlecBaldwin (HABF) (@AlecBaldwin) 22 octobre 2021