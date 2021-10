Alec Baldwin a partagé deux articles sur Twitter qui rapportaient que l’arme qu’il avait tirée sur le tournage de Rust n’avait pas été vérifiée correctement avant de lui être remise lors d’un incident tragique qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. L’acteur a retweeté un article de Variety le 23 octobre qui rapportait qu’on lui avait dit que l’arme était sans danger pour l’utilisation d’accessoires par l’assistant réalisateur du film avant qu’elle ne tire une balle réelle, tuant Hutchins et blessant Joel Souza.

Hutchins a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique où elle est décédée des suites de ses blessures, tandis que Souza a été libérée le lendemain du centre médical régional Christus St. Vincent après avoir été soignée pour ses blessures. La police poursuit son enquête sur la façon dont l’arme a été utilisée sur le plateau et aucune accusation n’a été déposée à ce stade

Baldwin n’a ajouté aucun commentaire à son premier tweet, mais l’a suivi d’un deuxième article retweeté mercredi soir, cette fois avec un rapport du New York Times couvrant un affidavit dans lequel le directeur adjoint Dave Halls admet qu’il aurait dû inspecter les rondes. dans chaque chambre du canon avant de se rapprocher avant de le remettre à Baldwin. Tout comme le premier, le deuxième retweet de Baldwin ne comportait aucun commentaire supplémentaire.

L’acteur et producteur a publié une déclaration sur l’incident le lendemain de la mort de Hutchins : « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. . » Il a poursuivi qu’il « coopérait pleinement » avec la police pour expliquer comment l’incident tragique s’était produit et qu’il était « en contact » avec le mari de Hutchins, « offrant mon soutien à lui et à sa famille ». Baldwin a conclu: « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Le mari de Hutchins, Matthew Hutchins, a déclaré à Insider : « Je ne pense pas qu’il y ait de mots pour communiquer la situation. Je ne pourrai pas commenter les faits ou le processus de ce que nous traversons en ce moment, mais j’apprécie que tout le monde a été très sympathique. Je pense qu’il nous faudra un peu de temps avant de pouvoir vraiment résumer sa vie d’une manière facile à communiquer. »