Alec Baldwin n’a pas demandé à rester au Nouveau-Mexique pendant l’enquête sur le film « Rust »: police

On n’a pas demandé à Alec Baldwin de rester au Nouveau-Mexique pendant que l’enquête sur le tournage du film « Rust » a lieu, peut confirmer Fox News.

Le responsable de l’information du shérif du comté de Santa Fe, Juan Rios, a déclaré à Fox News : « Personne n’a été inculpé ou arrêté. Donc, vous n’imposez pas ce genre de choses aux gens. »

« Et nous pensons toujours que les gens, s’ils ne vivent pas ici, continueront à coopérer avec les enquêteurs », a-t-il ajouté.

Jeudi, Baldwin a accidentellement tiré sur deux personnes, tuant Halyna Hutchins, réalisatrice de « Rust », et blessant le réalisateur de « Rust » Joel Souza lorsqu’il a déchargé une arme à feu après s’être fait dire qu’elle était « froide » ou non chargée, selon les déclarations sous serment.

Le film western était tourné au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique et actuellement, le département du shérif de Santa Fe enquête sur l’incident.

Baldwin a depuis parlé de l’incident, le qualifiant d' »accident tragique » et louant Hutchins comme un « collègue profondément admiré ». (Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

La société de production a également confirmé qu’elle « procéderait à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production » et fournirait des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe à la lumière de la tragédie.

« La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société. Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant que la production est arrêtée. Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et d’offrir des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique », ont déclaré les producteurs dans un communiqué obtenu par Fox News.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage de « Rust » au Nouveau-Mexique lorsqu’un projectile a été accidentellement tiré d’une arme à feu. (AP/.)

Baldwin a fait une déclaration sur les réseaux sociaux vendredi à propos de la mort de Hutchins. Il a exprimé ses condoléances à la famille de Hutchins et a qualifié la fusillade d’accident.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a-t-il déclaré vendredi matin sur Twitter.

« Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et J’aimais Halyna », a conclu l’acteur.

Le mari de Hutchins, Matthew, a déclaré vendredi à Fox News, un jour après la mort de sa femme, qu’il avait pris contact avec Baldwin.

Cette photo aérienne montre le Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, NM, le samedi 23 octobre 2021. (AP Photo/Jae C. Hong)

« J’ai parlé avec Alec Baldwin, et il me soutient beaucoup », a déclaré Matthew Hutchins à Fox News.

Baldwin a été aperçu Matthew et son fils de 9 ans à Santa Fe. Les deux ont eu une rencontre émouvante au cours de laquelle ils ont été photographiés en train de se serrer dans les bras.