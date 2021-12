Alec Baldwin « s’en fout » si sa carrière d’acteur de 40 ans est terminée après le tragique incident de tournage sur le tournage de son film Rust qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Baldwin a longuement parlé pour la première fois de la fusillade du 21 octobre contre George Stephanopoulos d’ABC News, affirmant qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme qui avait tiré sur Hutchins et Souza.

Baldwin a poursuivi qu’il croyait que l’arme était sûre, mais n’a pas appuyé sur la gâchette malgré tout, car le script ne l’exigeait pas. « Eh bien, la gâchette n’a pas été appuyée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette », a déclaré Baldwin. « Alors tu n’as jamais appuyé sur la gâchette ? Stephanopoulos a interrogé plus tard. « Non, non, non, non. Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur une gâchette. Jamais », a répondu Baldwin, disant qu’il « avait lâché le marteau » sur l’arme et que l’arme s’était déclenchée.

Baldwin, qui était également producteur du film, a déclaré que la seule question à résoudre était d’où venait la tournée en direct. « Une partie en direct n’est pas censée se trouver à proximité du plateau », a déclaré l’acteur. « Je n’ai rien à cacher. » Alors que d’autres acteurs, dont George Clooney, sont sortis depuis la tragédie pour dire qu’ils avaient personnellement vérifié les armes qu’ils utilisaient sur le plateau, Baldwin a déclaré que leur commentaire « n’a vraiment pas aidé la situation du tout ». Il a poursuivi: « Si votre protocole consiste à vérifier l’arme à chaque fois, eh bien, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mon protocole était de faire confiance à la personne qui avait le travail. »

Baldwin a explicitement nié la faute dans la fusillade, affirmant qu’il se serait suicidé s’il avait cru que c’était sa responsabilité. « Je sens que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, mais je sais que ce n’est pas moi. Je me serais peut-être tué si je pensais que j’étais responsable, et je ne dis pas cela à la légère », a-t-il déclaré.

Rencontrer le mari de Hutchins, Matthew Hutchins, et son fils, Andros, a été un moment difficile pour tout le monde. « Je ne savais pas quoi dire », a déclaré Baldwin. « Il m’a serré dans ses bras et il m’a dit : ‘Je suppose que nous allons traverser ça ensemble.' » L’acteur a poursuivi : « Je me dis, ce petit garçon n’a plus de mère… et il n’y a rien que nous peut faire pour la ramener. Je lui ai dit : ‘Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment te dire à quel point je suis désolé.' »