Alec Baldwin ne savait pas que l’arme était réellement chargée, révèle un document – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Des documents judiciaires publiés ce vendredi indiquent qu’un directeur adjoint du film a remis, sans savoir qu’il était chargé, l’arme « accessoire » à l’acteur Alec Baldwin.

On suppose que dans une très brève conversation, le directeur adjoint lui a dit qu’il était sûr à utiliser et après cela, l’acteur a procédé au tournage de cette scène fatale.

« Cold Gun », a annoncé le directeur adjoint, selon un mandat de perquisition déposé devant un tribunal de Santa Fe.

Cependant, l’arme était chargée de balles réelles et lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette sur le tournage d’un western, il a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le réalisateur Joel Souza, qui se tenait derrière elle, a été blessé, selon les dossiers.

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a obtenu le mandat vendredi afin que les enquêteurs puissent documenter la scène du ranch à l’extérieur de Santa Fe où la fusillade a eu lieu.

Ils ont cherché à examiner le costume taché de sang de Baldwin pour le film « Rust », ainsi que le pistolet qui a été tiré, d’autres armes et munitions prop, et tout matériel qui pourrait exister.

Les images de l’acteur de 63 ans, connu pour ses rôles dans la série « 30 Rock » et des films tels que « The Hunt for Red October » (« La chasse à Red October »), ainsi que son interprétation de l’ancien Le président Donald Trump dans « Saturday Night Live », ils l’ont montré angoissé devant le poste de police local jeudi.

Les pistolets à accessoires tirent à blanc, des charges de poudre à canon qui produisent un flash et un pop, mais pas un projectile dur. Mais lorsque la gâchette est enfoncée, le patch en papier ou en plastique est éjecté du canon avec une force suffisante pour être mortel à courte portée, comme l’a démontré le cas de la mort d’un acteur en 1984. Dans un autre accident sur le tournage Tournage en 1993, l’acteur Brandon Lee, fils de la star des arts martiaux Bruce Lee, est décédé après qu’une balle a été laissée dans un pistolet prop.

Hutchins, 42 ans, a été transportée par avion à l’hôpital universitaire du Nouveau-Mexique, où elle a été déclarée morte par le personnel médical, a annoncé le département du shérif. Souza, 48 ans, a été transporté en ambulance au centre médical régional Christus St. Vincent, où il est soigné.

La production de « Rust » a été suspendue. Le film parle d’un garçon de 13 ans qui doit se débrouiller seul et prendre soin de son jeune frère après la mort de ses parents au Kansas dans les années 1880, selon le site Internet Movie Database. L’adolescent s’enfuit avec son grand-père (joué par Baldwin) après avoir été condamné à la pendaison pour le meurtre accidentel d’un éleveur local.

En 1993, Lee, 28 ans, est décédé après avoir été touché par une arme de calibre .44 alors qu’il tournait une scène du film « The Crow ». Le pistolet était censé tirer des salves, mais une autopsie a révélé une balle près de sa colonne vertébrale.

Un compte Twitter géré par la sœur de Lee, Shannon, a déclaré: « Nos pensées vont à la famille Halyna Hutchins et à Joel Souza et à toutes les personnes impliquées dans l’incident de » Rust « . Personne ne devrait jamais mourir avec une arme à feu sur un plateau de cinéma. Point. »

En 1984, l’acteur Jon-Erik Hexum est décédé après s’être tiré une balle dans la tête avec un pistolet à hélice alors qu’il faisait semblant de jouer à la roulette russe avec un Magnum de calibre .44 sur le tournage de la série télévisée « Cover Up ».

