Alec Baldwin n’est pas au clair sur l’enquête « Rust », DA réagit à l’interview

Alec Baldwinprétend qu’il n’est pas responsable Halyna HutchinsLa mort n’est pas reprise par la femme qui dirige l’enquête sur la fusillade de « Rust » – au lieu de cela, dit-elle, Baldwin et plusieurs autres pourraient toujours être inculpés pour leur rôle dans la tragédie.

Au cours de sa séance avec George Stéphanopoulos, Baldwin a déclaré qu’il ne se sentait pas coupable de ce qui s’était passé. Comme il l’a dit, « Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi. »

Eh bien, le procureur du comté de Santa Fe Mary Carmack-Altwies n’est pas encore prêt à blanchir son nom, criminellement, pour l’instant. Elle a déclaré à TMZ… « Toute personne impliquée dans le maniement et l’utilisation d’armes à feu sur le plateau avait le devoir de se comporter de manière à protéger la sécurité des autres, et il semble que certaines actions et inactions aient contribué à ce résultat. »

Son bureau, ainsi que le département du shérif, n’ont pas encore terminé leur enquête … et elle indique clairement qu’aucune décision n’a été prise quant à savoir exactement qui pourrait être inculpé. Elle dit: « Une fois que j’ai eu l’occasion de revoir l’enquête complète, certaines personnes peuvent être criminellement coupables de leurs actions et/ou inactions sur le tournage de Rust. »

Et, il y a ceci … L’explication de Baldwin sur la façon dont il a tiré le coup fatal ne tient pas la route avec un expert en armes Steve Loup, qui dit que la théorie du « pas de déclencheur » EST possible – mais plusieurs autres erreurs ont été commises sur le plateau.

Steve travaille avec des munitions et des accessoires pour la télévision et le cinéma depuis des décennies, il était donc particulièrement intéressé par La revendication de Baldwin la réplique du revolver antique qu’il tenait a tiré sans qu’il ait appuyé sur la détente.

Steve était à l’émission « TMZ Live » de vendredi lorsqu’il a brandi une arme de poing similaire et a démontré exactement ce que Baldwin a décrit. Il a retiré le marteau de l’arme, mais contrairement à ce que prétend Alec… Steve dit qu’il n’est tout simplement pas possible pour le marteau de frapper et de tirer une balle sans que la gâchette ne s’enclenche. Pas normalement en tout cas.

Il a admis qu’il y avait 2 exceptions possibles — premièrement, il pourrait y avoir eu un défaut mécanique… et l’autre possibilité concerne la façon dont l’arme a été fabriquée.

Le Colt .45 que Baldwin utilisait est une réplique d’un revolver de 1873, et il aurait pu être fabriqué sans un dispositif de sécurité standard sur ces armes maintenant, mais n’était pas de retour au 19ème siècle.

Steve dit que les enquêteurs seront en mesure de déterminer ce qui s’est réellement passé en inspectant l’arme.