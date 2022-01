Alec Baldwin parle du tournage, de l’aile droite du 6 janvier et d’un paquet Splenda – RedState

Je dois le remettre à l’acteur Alec Baldwin. Il a réalisé une variété de vidéos sur la fusillade qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et du réalisateur blessé Joel Souza, dont une sur le bord d’une autoroute et une longue interview avec George Stephanopoulos. Pourtant, même s’il parle des victimes, il semble toujours très lésé et parle comme s’il était la victime. De telles déclarations publiques ne sont pas une bonne idée d’un point de vue juridique. Ou franchement, une perspective publique. Et il a juste aggravé les choses avec une autre vidéo aujourd’hui.

Baldwin vient de publier une vidéo qui prend le gâteau. Il attaque la façon dont les « chiffons de droite » parlent de l’affaire et même du « 6 janvier de tout cela ». Non, je ne plaisante pas. Il est allé à l’école de propagande Nancy Pelosi. C’est quelque chose.

Alec Baldwin dit que la seule façon d’honorer Halyna Hutchins est de découvrir « la vérité ». Baldwin a déclaré qu’il « exigeait » que le shérif enquête pour découvrir « ce qui s’est réellement passé ». pic.twitter.com/E0IJ0WI3jF – Emily Miller (@emilymiller) 8 janvier 2022

Baldwin prétend que la seule façon d’honorer Halyna Hutchins est de découvrir « la vérité ». Il dit qu’il « exige » que le shérif enquête pour découvrir « ce qui s’est réellement passé ». Euh, il était là, c’était lui avec l’arme. C’est pourquoi il est censé coopérer avec la police.

Mais c’est de cela qu’il s’agit – qu’il n’a pas encore remis son téléphone à la police, et la police a dû obtenir un mandat de perquisition pour le téléphone parce qu’il ne l’a pas fait. Mais au dernier contrôle, il n’avait toujours pas répondu au téléphone.

Mais toute suggestion qu’il ne se conforme pas est un mensonge, se plaint Baldwin. « Dès que nous aurons terminé le processus, par tous les moyens, nous nous conformerons. » Euh, le temps de se conformer est maintenant?

Baldwin dit que tout va s’arranger, « indépendamment de ce qu’il y a dans ces feuilles de chiffon de droite » et « des gens qui sont tous passionnés par la haine ». Euh quoi? « Mais en mettant de côté toute la haine, en mettant de côté tout le 6 janvier, ça y est », dit Baldwin, alors qu’il montre un paquet Splenda à l’appareil photo.

Alec Baldwin refuse de se conformer au mandat de perquisition du shérif pour son téléphone portable MAIS dit que c’est un « miracle » que le paquet Splenda avec une lettre de fan de la jeune femme ait été trouvé. pic.twitter.com/tJqBeXZnrx – Emily Miller (@emilymiller) 8 janvier 2022

De quoi diable parle-t-il ? Et va-t-il bien, parce que ça n’en a pas l’air ? Qu’est-ce que la droite ou le 6 janvier ont à voir avec quoi que ce soit ? Parlez d’une déviation. C’est ce que vous offre la propagande du 6 janvier des démocrates – alors que même ce personnage essaie maintenant de l’utiliser pour se critiquer lui-même. Pourquoi tourne-t-il si fort ?

Tu avais l’arme, Alec, personne n’a rien à voir avec le 6 janvier. La police veut ton téléphone. Retournez. Si vous voulez que la « vérité » sorte.

Un responsable a déclaré à Fox que le bureau du shérif de Santa Fe et le bureau du premier procureur du district judiciaire du Nouveau-Mexique «travaillaient activement» avec le bureau du shérif du comté de Suffolk et les avocats de Baldwin pour obtenir le téléphone car ils pensent qu’il contient des conversations importantes sur l’affaire. Le département du shérif du comté de Suffolk a confirmé qu’il n’avait pas été remis vendredi.

« Le bureau du shérif du comté de Suffolk a reçu une demande des autorités de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, demandant de l’aide pour obtenir le téléphone d’Alec Baldwin », a déclaré le sergent Paul Spinella à Fox News. «Cette demande a été transmise au bureau du procureur du comté de Suffolk pour déterminer les différences de lois entre le Nouveau-Mexique et New York. Comme il s’agit d’une enquête en cours, c’est tout ce que le bureau du shérif du comté de Suffolk peut signaler pour le moment », a-t-il déclaré.

Les avocats essaient peut-être de trouver quelque chose pour lequel il n’a pas à lui remettre tout le téléphone, mais uniquement des informations liées à l’affaire.

Le procureur a déclaré que les personnes qui ont manipulé l’arme dans l’affaire pourraient faire face à des accusations criminelles. Cela peut rendre Baldwin nerveux.