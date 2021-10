Alec Baldwin parle pour la première fois devant la caméra de la mort d’Halyna Hutchins

Lire du contenu vidéo

Alec Baldwin parle de la mort de Halyna Hutchins pour la première fois devant la caméra – et il avait beaucoup à dire.

L’acteur s’est adressé samedi à un essaim de paps qui le poursuivaient à Manchester, dans le Vermont, où lui et sa famille sont restés discrets depuis l’incident mortel … mais ont été suivis, y compris sur la route ouverte, où la famille Baldwin littéralement arrêté pour affronter les photographes … qui, selon Alec, ont fait pleurer ses enfants.

Alec les a attaqués de front avec nul autre que sa femme, Hilaria, à ses côtés… et ils ont parlé de l’état d’avancement des choses, sans trop dévoiler l’enquête.

Regardez la vidéo… à première vue, la conversation était assez tendue, bien que courtoise. AB exige de savoir ce que les paparazzi voulaient savoir – afin qu’ils puissent se débarrasser de son dos, et ils ont sonné un par un. Sur l’état d’avancement de l’enquête sur cette affaire… Alec a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des détails, sur ordre du bureau du shérif de Santa Fe.

Il a dit qu’Halyna était son amie et qu’il l’avait emmenée dîner en arrivant pour tourner « Rust ». Alec a également qualifié l’équipage de « bien huilé », notant que l’accident est évidemment choquant et dévastateur pour lui. Il a également évoqué la situation de la famille d’Halyna … en disant qu’ils sont mortifiés, mais qu’il est en contact avec eux assez souvent. Idem pour les autorités.

L’un des principaux points à retenir de son interview est le fait qu’Alec a parlé de ce qui devrait arriver avec les armes à feu sur les plateaux de tournage à l’avenir … pro là-dessus.

C’est intéressant… Alec a posé une question ouverte qui semble montrer où en est sa tête en ce qui concerne les conséquences – se demandant combien de vraies armes à feu et balles ont été tirées sur des plateaux de cinéma/télévision au cours des dernières décennies, la plupart sans incident . Dans sa tête… beaucoup.

Jusqu’à présent, Baldwin n’a parlé de la tragédie qu’une seule fois avec ses propres mots – mais c’était via Twitter, et non en chair et en os.

Peu de temps après la fusillade, il a publié une déclaration supprimée depuis : « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite. »

Il a ajouté: « Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Baldwin a également retweeté des articles qui le dissolvent de toute responsabilité – notant qu’on lui a simplement remis une arme à feu dont on lui a dit qu’elle était « froide » … et qu’il ne faisait que son travail d’acteur, comptant sur les autres pour avoir correctement vérifié pour s’assurer qu’il était sûr.

Ces retweets, cependant, ont également depuis été effacés de sa chronologie – il semble que le gars pense que moins c’est mieux en ce moment … d’autant plus qu’une enquête criminelle est toujours en cours au Nouveau-Mexique, et personne n’a été exclu pour potentiellement être inculpé.

Alec a touché la base avec le mari veuf d’Halyna, Matt, et leur jeune fils peu de temps après sa mort… les rencontrant dans un hôtel de Santa Fe et les embrassant. Il avait l’air aussi sombre qu’il l’était tout récemment alors qu’il était aperçu avec sa propre famille en Nouvelle-Angleterre.

Vous pouvez voir qu’il est absolument déchiré à ce sujet … tout comme il l’était le jour même où cela s’est produit, lorsqu’il a été photographié en train de passer des appels sur une route voisine et de fermer les yeux.

Comme vous le savez maintenant… comment tout cela est arrivé est bien documenté. Alec répétait une scène dans une église sur le plateau, dans laquelle il allait apparemment tirer son arme pour une sorte d’affrontement avec des armes à feu.

Tout en sortant l’arme, il a appuyé sur la gâchette… la faisant exploser et tirant une vraie balle, qui (pour une raison quelconque) s’était logée à l’intérieur avant qu’ils ne recommencent à travailler. La balle a touché Halyna et le réalisateur Joël Souza, qui se tenaient près d’Alec, près de l’équipement photographique. Halyna a été transportée par avion à l’hôpital, mais a succombé à ses blessures.

Il semble qu’il y ait eu un certain nombre de dérapages qui ont conduit à cela… il éteint … proclamant prématurément qu’il est sûr.

Bien sûr, nous avons également entendu des membres de l’équipage retirer le pistolet à un moment donné pour faire le tour et s’entraîner à la cible. Les facteurs les plus importants, cependant, sont le fait qu’un vrai pistolet était utilisé, que des munitions réelles étaient en jeu … et que des gens étaient dans la ligne de mire.

Il y aura presque certainement une action en justice pour mort injustifiée – entre autres, nous imaginons – et il reste à voir qui exactement sera nommé comme défendeur.

Sur la base de ce que nous voyons d’Alec ici … il reste ferme sur l’idée qu’il s’agissait d’un accident anormal, et qui était hors de son contrôle.