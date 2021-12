Alec Baldwin partage la lettre des membres de l’équipe « Rust » défendant la production

Alec Baldwin a partagé une lettre des acteurs et des membres de l’équipe sur le tournage de Rust abordant les allégations de mauvaises conditions de travail pendant le tournage qui ont conduit à la mort tragique sur le tournage de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et à la blessure du réalisateur Joel Souza. L’acteur a partagé jeudi deux parties d’une lettre signée par de nombreux membres de la distribution et de l’équipe sur Instagram, qui a qualifié de fausses les descriptions de Rust comme un « lieu de travail chaotique, dangereux et exploiteur ».

Ces allégations « distraient » également la mémoire de Hutchins et la « nécessité de trouver des alternatives modernes aux armes à feu et aux pratiques de sécurité obsolètes de l’industrie », indique la lettre. Il a poursuivi: « Malheureusement, dans l’industrie cinématographique, il est courant de travailler sur des productions non professionnelles ou mouvementées pour acquérir de l’expérience ou des crédits. Beaucoup d’entre nous ont travaillé sur ce type de productions. Rust n’en faisait pas partie. Rust était professionnel. «

Les membres de l’équipe ont poursuivi qu' »aucun décor n’est parfait » et que, comme toute autre production, Rust avait « des domaines brillants et des domaines plus difficiles ». Toujours « fermement » avec leurs syndicats respectifs en faveur de meilleures conditions de travail dans l’industrie, les auteurs de lettres ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que Rust était une représentation des mauvaises conditions contre lesquelles les syndicats se battent. L’équipe a également félicité Hutchins dans la lettre : « L’éthique de travail d’Halyna était inspirante et nous travaillions de notre mieux pour soutenir sa vision », ont-ils écrit. « Les journées étaient programmées de manière serrée, mais de manière appropriée. Nous gardions le rythme, sans prendre de retard. »

Pas plus tard que la semaine dernière, Baldwin a longuement parlé de la fusillade accidentelle du 21 octobre pour la première fois à George Stephanopoulos d’ABC News, affirmant qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme qui avait tiré. « Eh bien, la gâchette n’a pas été appuyée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette », a déclaré Baldwin. « Alors tu n’as jamais appuyé sur la gâchette ? Stephanopoulos a interrogé plus tard. « Non, non, non, non. Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur une gâchette. Jamais », a répondu Baldwin, disant qu’il « avait lâché le marteau » sur l’arme et que l’arme s’était déclenchée.

L’acteur a poursuivi qu’il était dévasté par l’accident et qu’il n’avait aucune idée de la façon dont les tournées en direct se déroulaient sur le plateau, mais ne se sentait pas responsable de la fusillade. « Je sens que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, mais je sais que ce n’est pas moi. Je me serais peut-être tué si je pensais que j’étais responsable, et je ne dis pas cela à la légère », a-t-il déclaré.