Alec Baldwin pourrait-il faire face à des accusations après le tournage du tournage du film « Rust »? Les experts interviennent

La fusillade accidentelle sur le tournage du film « Rust » a fait la une des journaux depuis l’incident survenu jeudi.

Un nom a été attaché à l’histoire plus que tout autre : Alec Baldwin.

Le nominé aux Oscars, âgé de 63 ans, répétait une scène pour le film Western lorsqu’il a accidentellement déchargé un pistolet à hélice, entraînant la mort de la membre de l’équipe Halyna Hutchins. Le réalisateur Joel Souza a été blessé mais est depuis sorti de l’hôpital.

Les autorités ont depuis ouvert une enquête sur l’incident, avec laquelle Baldwin a déclaré qu’il coopérait « pleinement ».

Les détails de l’enquête sont rares et alors que les rumeurs tourbillonnent, beaucoup se demandent si Baldwin pourrait finir par être inculpé d’un crime à la suite de l’incident.

« Niveau de culpabilité »

Fox News a parlé de l’incident avec l’avocat basé à Chicago Andrew Stoltmann, qui a déclaré que la fusillade pourrait « absolument » conduire à des accusations criminelles contre la star de « Beetlejuice ».

L’acteur Alec Baldwin a accidentellement déchargé une arme à feu sur le tournage du prochain film « Rust », qui a entraîné la mort d’un membre de l’équipe. (.)

« Il doit commencer à penser comme un accusé potentiel au lieu de simplement quelqu’un qui a commis une erreur tragique », a averti l’avocat. « Il y a des crimes qui couvrent ce genre de situation en fonction de son niveau de culpabilité. »

Andrew Stoltmann, avocat de Chicago. (photo loi Stoltmann)

On ne sait pas grand-chose actuellement sur l’incident, y compris si Baldwin lui-même avait un niveau de responsabilité pour tester ou inspecter l’arme à feu, ce qui rend difficile l’identification des charges potentielles auxquelles la star pourrait être confrontée.

« Il y a littéralement une centaine de problèmes différents qui devraient être résolus, mais il y a quelque chose appelé homicide par négligence », a expliqué Stoltmann. « Je ne dis certainement pas qu’il va être inculpé, mais ce que je dis, c’est que chaque fois que quelqu’un tire sur un autre être humain – même par accident, même en état de légitime défense – la police et éventuellement les procureurs examinent très, très attentivement ce qui s’est passé. «

Beaucoup se demandent également si l’équipe d’accessoires du film porte potentiellement une certaine responsabilité, bien que Stoltmann ait déclaré que « d’autres décisions concernant toute responsabilité pénale seraient prises à un autre moment » après l’enquête sur Baldwin.

« Si quelqu’un vient de remettre [Baldwin] l’arme et a dit : « C’est une arme à hélice », alors il n’a évidemment aucune responsabilité pénale », a poursuivi l’avocat. « Mais la question à 64 000 $ est la suivante : quel rôle a-t-il joué dans la préparation de cette arme ? Y a-t-il eu des processus ou des procédures de test qu’il a ignorés ou auxquels il n’a pas participé ? À ce stade, bien sûr, il est tout simplement trop tôt pour le dire car nous ne connaissons pas les réponses à de telles questions. »

Le département des accessoires du film a l’œil

Christopher Melcher, de Walzer Melcher en Californie, a déclaré à Fox News que le département des accessoires – ou quiconque en est responsable – « porte la plus grande partie du blâme ».

La directrice de la photographie Halyna Hutchins, à gauche, a été tuée dans l’incident de jeudi au Nouveau-Mexique tandis que le réalisateur Joel Souza a été blessé. Il a depuis quitté l’hôpital. (.)

Il a déclaré que l’équipe des accessoires saurait si des armes à feu sur un plateau de tournage « présentent un danger » pour les personnes à proximité en raison d’autres incidents d’acteurs tués ou blessés par des armes à feu, sans parler du « bon sens ».

« Le maître des accessoires saurait que c’est dangereux et devrait prendre des précautions extrêmes pour s’assurer que l’arme a été manipulée correctement, que l’acteur a appris comment l’utiliser, pour vérifier qu’il n’y avait pas de balles dans l’arme – que ils étaient vierges, pour s’assurer qu’il y avait une distance de sécurité entre l’acteur et [anyone] qui était n’importe où près de l’arme », a-t-il expliqué.

« Toutes ces précautions seraient appliquées à l’acteur, à toute personne manipulant l’arme. Ils suivraient ces procédures en avant et en arrière à chaque fois », a poursuivi Melcher. « Le fait de ne pas le faire conduirait certainement à une poursuite civile pour dommages-intérêts par toute personne blessée ici, puis à une éventuelle poursuite pénale pour avoir été si imprudent de le permettre. »

Il a également souligné que les détails obscurs rendent difficile de déterminer comment l’affaire potentielle pourrait être jugée et se dérouler par la suite.

« Si [the indcient] était pendant le tournage d’une scène, l’accessoiriste saurait exactement comment cette scène était mise en place, où tout le monde se tenait, les distances qui devaient être là… », a expliqué l’avocat. « Ne pas le faire serait tellement imprudent. que ce n’est pas un accident, ce n’est pas une erreur. C’est quelque chose au-delà de cela parce que c’est tellement prévisible pour quelqu’un qui connaît les armes à feu que c’est mortel. »

L’audio du 911 de l’incident de jeudi au Nouveau-Mexique a confirmé que la fusillade « Rust » s’était produite lors d’une répétition. (INFO NATION via KRQE)

Melcher a déclaré qu' »il pourrait y avoir des poursuites pénales contre le maître des accessoires si l’arme a été tirée pendant une scène ».

L’audio 911 de l’incident confirme que le pistolet a été déchargé lors d’une répétition, qui sont généralement utilisés pour examiner différents angles de caméra et pratiquer le dialogue, toute chorégraphie et utilisation d’accessoires – soulevant la question de savoir pourquoi Hutchins et Souza étaient plutôt dans la ligne de mire. que de regarder de côté.

De plus, Melcher a déclaré que si Baldwin utilisait l’arme selon les instructions, il n’avait « aucune responsabilité » pour l’incident, mais si on lui remettait l’arme sans vérifier si elle était chargée, cela « serait imprudent » et ferait potentiellement Baldwin » responsable,. »

Toute preuve que Baldwin « jouait » avec l’arme à feu pourrait également lui causer des ennuis juridiques, a déclaré l’avocat.

L’affaire évoluera probablement lentement, a déclaré Stoltmann, prédisant qu’en raison de sa grande envergure, cela pourrait prendre « au moins deux mois, voire plus » avant que des progrès ne soient constatés.