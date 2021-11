Alec Baldwin poursuivi par un membre de l’équipe Rust pour une fusillade mortelle

Après la tragédie fatale sur le tournage de Rust à la fin du mois dernier, Alec Baldwin fait maintenant face à un procès de l’un des membres de l’équipe du film.

Dans les documents judiciaires obtenus par E! News, le mercredi 10 novembre, le chef électricien du film, Serge Svetnoy, a porté plainte contre Baldwin, ainsi que l’armurier du film Hannah Gutierrez-Reed et l’assistant réalisateur du film, Dave Hall, entre autres. Le costume survient un peu plus de deux semaines après que Baldwin a accidentellement raté le tir d’un pistolet à hélice, frappant fatalement le directeur de la photographie Hutchins Halyna et directeur des blessures Joël Souza le 21 octobre.

Selon les documents, Svetnoy affirme que la balle qui a frappé Hutchins et Souza l’a presque touché également. Svetnoy a également déclaré qu’il avait été l’une des premières personnes à s’occuper de Hutchins quelques instants après le coup de feu, essayant de la garder consciente jusqu’à l’arrivée des secours.

ET! News a contacté les représentants de Baldwin, Gutierrez-Reed et Halls pour commentaires et n’a pas eu de réponse.