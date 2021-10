Alec Baldwin prend la vie d’un réalisateur en faisant un film

Alec Baldwin prend la vie d’un réalisateur lors du tournage d’un film | .

L’acte Alec Baldwin est devenu une nouvelle récemment, étant donné que lors du tournage d’un nouveau film pour la plate-forme Netflix, lorsqu’il a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Cependant, elle n’était pas la seule touchée, le réalisateur Joël Souza se bat aussi pour sa vie, on dit qu’il est dans une situation critique.

L’acteur qui est d’ailleurs l’oncle de la femme du chanteur Justin Bieber, le mannequin Hailey Bieber, tournait une scène pour le film « Rouiller« de la plate-forme susmentionnée.

Dans la scène, c’était celui où ils devraient utiliser des armes à feu qui devraient évidemment être des accessoires, mais il semble que celle que l’acteur utilisait ne l’était pas et il ne s’en rendit compte qu’au moment d’activer le mécanisme et de blesser deux personnes. .

La réalisatrice Halyna Hutchins avait 42 ans et avait participé à quelques films tels que :

Darlin Le chapelier fou Archenemy Blindfire Snowbound

Bien qu’il ait été immédiatement transféré à l’hôpital en hélicoptère, il n’a pas survécu car Joël Souza, lui aussi âgé de 42 ans, reste dans un état critique à l’hôpital Christus Saint-Vincent, cette information a été fournie par les autorités en charge de la Cas.

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui se passera avec Alec Baldwin et la production de NetflixUne réponse rapide est attendue des autorités, car pour l’acteur de 63 ans né à Amityville, New York, les Etats-Unis n’ont fait aucune déclaration à ce sujet.

Joel Souza qui a dirigé la production avec Baldwin a également travaillé sur d’autres projets tels que :

Pendant que la ville dort Christmas Exchange Ghost Squad Hanna Veracruz’s gold

Il est dit que Alec Baldwin il n’a pu faire aucune déclaration, ils affirment l’avoir vu à l’extérieur du commissariat chargé de l’affaire pleurer pour avoir commis une mort injustifiée, c’est-à-dire sans intention de nuire, c’est aussi appelé téméraire .

Ce n’est pas la première fois qu’une situation similaire se produit précisément le 13 mars 1993, avec Brandon Lee qui était le fils du célèbre acteur Bruce Lee.

Seulement à cette occasion, c’est le protagoniste du film « El Cuervo » ou « The Crow » en anglais, qui a perdu la vie, le film a été lancé en 1994 et était un phénomène en raison de ce qui s’y est passé pour ladite scène dans laquelle le Acteur de 28 ans.