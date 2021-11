Alec Baldwin profite d’une journée en famille au milieu du procès de Rust

Alec a passé une journée avec ses enfants (Photo : Matt Agudo/REX/Shutterstock)

Alec Baldwin a passé une journée avec ses enfants dans les Hamptons, après qu’il est apparu qu’il était poursuivi par un membre d’équipage de Rust.

L’acteur a été dévasté lorsqu’un pistolet à hélice a tiré sur le tournage du film Western, mortellement blessé par la directrice de la photographie Halyna Hutchins en octobre.

Baldwin a passé du temps avec sa femme Hilaria et leurs six enfants dans la station balnéaire populaire de Long Island, les Hamptons, et a été vu souriant alors qu’il jouait au football avec ses fils Leonardo, Romeo et Rafa.

L’homme de 63 ans avait acheté un ballon de football dans un magasin d’articles de sport local et a été vu rayonnant lorsque son fils de trois ans, Romeo, a botté le ballon devant lui.

Baldwin était emmitouflé dans un long manteau associé à un jean et un t-shirt sombre.

Pendant ce temps, sa femme Hilaria a profité d’un moment d’équitation avec sa fille aînée Carmen.

L’acteur est dans les Hamptons (Photo : Matt Agudo/REX/Shutterstock)



Alec et Hilaria partagent six enfants (Photo: Instagram)

Ces images viennent après que la superviseure du script de Rust, Mamie Mitchell, a annoncé qu’elle poursuivait Baldwin, l’accusant de jouer à la « Roulette russe » lorsqu’il a tiré avec une arme à feu sans le vérifier au préalable pour s’assurer qu’il n’était pas chargé, et a en outre affirmé que la scène en cours de tournage avait pas demander le coup de feu.

Baldwin a été nommé comme l’un des près de deux douzaines d’accusés dans la plainte.

La star de 30 Rock – qui a également produit le film – a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était « froide » lorsqu’on la lui a remise, ce qui signifie qu’elle ne contenait aucune balle réelle.

Cependant, il est apparu plus tard que le revolver contenait une balle réelle, qui a tué Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.

Halyna Hutchins est décédée le 21 octobre des suites de ses blessures (Photo : Sonia Recchia/.)



Baldwin est poursuivi (Photo : Rodin Eckenroth/.)

Les avocats de l’armurier de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, ont suggéré qu’une balle réelle avait été placée dans une boîte de balles factices dans un acte de « sabotage ».

La mort de Hutchins sur le plateau a soulevé des débats sur la sécurité sur les plateaux de cinéma et de télévision, en particulier la sécurité des armes à feu.

Baldwin lui-même a demandé que des policiers soient embauchés pour chaque ensemble utilisant des pistolets à accessoires pour surveiller les armes.

Une cérémonie privée a été organisée par la famille de Hutchins au cours du week-end pour disperser ses cendres.

Son mari Matthew, avec qui elle a partagé un fils de neuf ans, Andros, a déclaré: « Halyna était l’amour de ma vie, et notre perte d’elle a dévasté les rêves de notre famille.

«Nous ressentons le silence de sa disparition à jamais comme une immobilité suffocante dans notre maison.

«Notre amour et notre adoration pour elle grandissent au fur et à mesure que nous racontons son histoire, et nous espérons que son travail pourra inspirer les cinéastes et les conteurs du monde entier. Nous remercions les nombreux généreux supporters qui ont été si attentionnés en cette période de perte. ‘



