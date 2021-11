Alec Baldwin publie un article sur la sécurité des armes à feu sur le tournage après une fusillade mortelle « de rouille »

Alec Baldwin a suggéré que les policiers devraient être sur les plateaux de tournage chaque fois que des armes à feu sont utilisées, plus de deux semaines après que l’acteur a déposé une arme qu’il pensait pouvoir utiliser en toute sécurité pendant le tournage de son Western Rust. La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée dans l’accident et le réalisateur Joel Souza a été blessé. Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels des membres d’équipes syndicales se plaignaient de l’environnement de travail, Baldwin a semblé défendre le plateau lorsqu’il a partagé un fil de discussion avec le créateur de costumes du film.

« Chaque plateau de tournage/télévision qui utilise des armes, fausses ou non, devrait avoir un officier de police sur le plateau, embauché par la production, pour surveiller spécifiquement la sécurité des armes », a tweeté Baldwin lundi. Il n’a pas dit si Rust avait un officier sur le plateau. Baldwin a été crédité en tant que producteur sur le film et a joué le personnage principal.

Le 21 octobre, après le début du tournage de 21 jours du film au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, Baldwin répétait une scène de fusillade. Le réalisateur adjoint Dave Halls a remis un pistolet à hélice à Baldwin, annonçant que l’arme était un « pistolet froid », ce qui signifie qu’il aurait dû être vide. Baldwin a déchargé l’arme, qui contenait un projectile. Le projectile a frappé Hutchins à la poitrine et elle a été déclarée morte à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique. Souza a été touché à l’épaule et brièvement hospitalisé.

« Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit », a déclaré Baldwin dans ses premières remarques à la caméra après l’incident du 30 octobre. « Il y a des accidents accidentels sur les plateaux de tournage de de temps en temps, mais rien de tel. Il s’agit d’un épisode sur un milliard. C’est un événement sur un milliard. »

Baldwin a également déclaré qu’il était « extrêmement intéressé » par le nouveau débat sur la limitation des armes à feu sur les plateaux de cinéma et de télévision. « Je ne suis pas un expert dans ce domaine. Donc, quelle que soit la décision d’autrui, c’est la meilleure voie à suivre, en termes de protection de la sécurité des personnes sur les plateaux de tournage, je suis tout à fait favorable et je coopérerai avec cela de quelque manière que ce soit. Je peux », a-t-il déclaré. L’acteur doutait également que Rust ne soit jamais achevé.

Immédiatement après la fusillade, des informations faisant état d’employés syndicaux quittant le plateau pour protester contre les conditions de travail ont fait surface. La costumière Terese Magpale Davis a contesté cela dans un commentaire sur les réseaux sociaux, et Baldwin a semblé co-signer cela en partageant la publication de Davis sur Instagram. « L’histoire où nous sommes surmenés et entourés de conditions dangereuses et chaotiques est une histoire de taureaux », a écrit Davis.

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe enquête toujours sur l’incident et personne n’a encore été inculpé au pénal. « Nous avons identifié deux autres personnes qui ont manipulé et/ou inspecté le chargement avant que Baldwin ne tire avec l’arme », a déclaré le shérif Adam Mendoza lors d’une conférence de presse le 27 octobre, faisant référence à Halls et à l’armurier Hannah Reed-Gutierrez. Baldwin, Reed-Gutierrez et Halls ont coopéré à l’enquête, a déclaré Mendoza.