Alec Baldwin publie un membre de l’équipe niant que l’ensemble de rouille était « chaotique »

Ses avocats ont déclaré qu’elle « n’avait jamais vu » quelqu’un tirer à balles réelles avec ces armes, « et qu’elle ne le permettrait pas non plus ». La déclaration disait: « Ils ont été enfermés tous les soirs et au déjeuner et il n’y a aucun moyen qu’un seul d’entre eux soit porté disparu ou ait été abattu par des membres d’équipage. »

Quant à Baldwin, il a précédemment abordé la fusillade sur le plateau en pleurant la mort de son collègue.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement avec l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite, « J’ai tweeté le 22 octobre.

Le comédien a partagé: « Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les informations faisant état d’un débrayage présumé parmi les membres de l’équipe sur le plateau, la société de production Rust Movie Productions, LLC a déclaré dans une déclaration à E! News qu’il n’avait « été mis au courant d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau ». La société a déclaré qu’elle procéderait à « un examen interne » de ses procédures pendant l’arrêt de la production.

ET! News a contacté Davis, Baldwin et Rust Movie Productions pour commenter le message de Davis. Le bureau du shérif du comté de Santa Fe continue d’enquêter sur l’incident et aucune accusation n’a été déposée.