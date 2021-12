Alec Baldwin remercie les gens de l’avoir soutenu après le tournage de « Rust »

Lire du contenu vidéo

Alec Baldwin a sauté sur la caméra pour délivrer un message de vacances … remerciant les personnes qui l’ont soutenu à la suite de la fusillade mortelle sur le tournage de « Rust », disant que la route avait été difficile pour lui.

Baldwin a exprimé sa gratitude aux personnes qui l’ont contacté avec des messages de sympathie et de soutien… « Je voulais prendre un moment pour dire merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé des mots si gentils et mes meilleurs vœux, force, espoir et prières, pensées et beaucoup d’encouragements. J’ai reçu des centaines, des centaines d’e-mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes dont je n’ai pas entendu parler depuis un certain temps pour m’envoyer de la force et de bons vœux, etc. Je leur suis vraiment reconnaissant. «

Baldwin a parlé de son désir de mettre la tragédie derrière lui, et en même temps reconnu le décès du directeur de la photographie Halyna Hutchins ne sera jamais oublié … « J’ai hâte que certains aspects de ce soit derrière moi, bien sûr. Pour tous ceux qui sont impliqués dans cela, ce ne sera jamais derrière nous parce que quelqu’un est décédé si tragiquement. Je ne perds jamais de vue de ça, il ne se passe pas un jour où je n’y pense pas. »

Il a ensuite parlé du centre de sa vie… « C’est vrai, je ne me soucie que de ma femme et de mes enfants et d’avancer dans ma vie et d’essayer de traverser une période difficile, une période vraiment difficile. »

Comme nous l’avons signalé, Baldwin et d’autres sont actuellement sous le microscope du shérif et du procureur dans l’enquête « Rust ». Aucun mot sur le moment où les procureurs décideront s’il faut inculper quelqu’un d’inconduite criminelle en lien avec la fusillade mortelle.