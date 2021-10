Alec Baldwin retrouve la famille du directeur de la photographie décédé sur le tournage

Baldwin, 63 ans, a déclaré vendredi qu’il était choqué et navré par la mort de Hutchins.

La femme de 42 ans est décédée et le réalisateur Joel Souza a été blessé lorsque Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice contenant une vraie balle qui lui avait été remise et on lui a dit qu’elle était déchargée, ont déclaré les autorités de Santa Fe dans des documents judiciaires.

Dans une déclaration lue lors d’une veillée samedi, Hutchins a qualifié la mort de sa femme « d’énorme perte ».

Personne n’a été inculpé dans l’incident mortel lors d’un procès jeudi au ranch Bonanza Creek à l’extérieur de Santa Fe alors que le bureau du shérif local poursuit son enquête.

Mais plusieurs médias et médias sociaux ont fait part de leurs inquiétudes concernant les protocoles de sécurité sur le tournage du film à petit budget, racontant les départs de divers opérateurs de caméra et de leurs assistants quelques heures seulement avant l’accident.

Le site Web de TMZ, citant des sources non identifiées liées à la production, a déclaré que l’arme livrée à Baldwin avait déjà été utilisée par des membres de l’équipe pour des exercices de tir à balles réelles.

Halyna Hutchins (Shutterstock)