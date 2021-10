Des membres de l’équipe de tournage de Rust auraient quitté le plateau pour protester contre les mauvaises conditions de travail jeudi, quelques heures avant que l’acteur-producteur Alec Baldwin ne tue la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blesse le réalisateur du film, Joel Souza, avec un pistolet à hélice. Les caméramans et leurs assistants se sont plaints de longues heures de travail et de chèques de paie manquants, ont déclaré vendredi trois personnes familières avec la situation au Los Angeles Times. Hutchins, 42 ans, a été emmenée dans un hôpital voisin après la fusillade et est décédée des suites de ses blessures. Souza est sorti de l’hôpital après avoir été soigné pour ses blessures.

Le tournage de Rust a commencé le 6 octobre au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. L’équipe de tournage est arrivée sur le plateau à 6h30 jeudi pour récupérer ses effets personnels et partir, a déclaré un membre de l’équipe au Times. On a promis aux membres de l’équipe des chambres d’hôtel à Santa Fe qui seraient payées par les producteurs. Une fois le tournage commencé, on leur aurait dit qu’ils restaient à Albequerque et qu’ils devraient parcourir 80 kilomètres jusqu’à Santa Fe chaque jour. Hutchins faisait partie de ceux qui plaidaient pour de meilleures conditions pour son équipe, a déclaré un membre de l’équipage.

Après que les membres de l’équipe, y compris les membres de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE), aient récupéré leur équipement, il y avait déjà des travailleurs non syndiqués pour les remplacer, a déclaré une source au Times. Un membre de l’équipe de production a alors ordonné aux membres de l’équipe syndicale de quitter le plateau sous peine d’être évacués par la sécurité.

« Des coins étaient coupés – et ils ont fait venir des personnes non syndiquées pour qu’ils puissent continuer à tirer », a déclaré la source. La même source a déclaré que le pistolet à hélice avait eu deux ratés samedi et une troisième la semaine précédente. « Il y avait un sérieux manque de réunions de sécurité sur ce plateau », a déclaré la source au Times.

« La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société », a déclaré Rust Movie Productions LLC en réponse au rapport du Times. « Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production. Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et leur offre services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique. »

Les adjoints du shérif du comté de Santa Fe sont arrivés sur les lieux vers 13 h 50 jeudi après avoir reçu des appels au 911 concernant une fusillade, environ six heures après le départ de l’équipe de tournage du syndicat. Baldwin aurait répété au moment de la fusillade. La section locale 44 de l’IATSE a envoyé un e-mail aux membres du syndicat décrivant le coup qui a tué Hutchins et blessé Souza comme un « coup unique en direct ». Cependant, une source proche du syndicat a déclaré au Times qu’ils ne savaient pas exactement quel était le projectile dans le canon à hélice. « Live » est un « terme de l’industrie qui fait référence à une arme à feu chargée avec du matériel tel qu’un blanc prêt pour le tournage », rapporte le Times.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée, mais le bureau du shérif enquête toujours et interroge des témoins. Vendredi, Baldwin a tweeté qu’il coopère pleinement avec la police. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit Baldwin, ajoutant plus tard: « Mon cœur est brisé pour son mari , leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »