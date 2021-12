Alec Baldwin ‘Rust’ Ass’t Director confirme qu’il n’a pas déclenché la gâchette

Lire du contenu vidéo

Actualités ABC

L’avocat de l’assistant réalisateur de « Rust » soutient Alec Baldwinprétend qu’il n’a pas appuyé sur la détente de l’arme qui a causé la mort de Halyna Hutchins.

Lisa Torraco est apparue dans « Good Morning America » ​​jeudi et est même allée plus loin, affirmant que son client lui avait dit dès le premier jour non seulement que Baldwin n’avait pas appuyé sur la gâchette, mais qu’il n’avait même pas eu le doigt sur la gâchette.

Torraco a déclaré: « … que tout le temps Baldwin avait son doigt à l’extérieur du pontet, parallèle au canon, et qu’il m’a dit depuis le premier jour qu’il pensait que c’était un raté. Je sais, et jusqu’à ce qu’Alec dise ça, c’était vraiment difficile à croire, mais Dave m’a dit depuis le tout premier jour où je l’ai rencontré qu’Alec n’avait pas tiré ce déclencheur.

Pour commencer, le mot « raté » est mal utilisé. Un raté se produit lorsque vous appuyez sur la gâchette et que rien ne se passe parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec les munitions.

Le problème central, cependant : une arme à feu peut-elle tirer une balle lorsque quelqu’un n’appuie pas sur la gâchette ? Expert en armes Steve Loup dit à TMZ, oui, si quelqu’un laisse tomber un pistolet chargé, l’inertie de la gâchette frappant le sol pourrait provoquer un mouvement suffisant pour que le pistolet se décharge.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Mais, Wolf est clair… si quelqu’un tient une arme à feu, il dit qu’elle ne tirera pas sans que l’utilisateur n’appuie sur la gâchette. Il dit que certaines de ces armes ont « une action de déclenchement très légère » … ce qui signifie qu’un léger coup peut provoquer une décharge. Mais, dit-il, il ne peut pas y avoir de décharge sans un mouvement de déclenchement.

L’interview de Baldwin avec George Stéphanopoulos diffusé jeudi soir à 20 h HE. Stephanopoulos dit que c’est l’interview la plus intense qu’il ait jamais faite.