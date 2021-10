Alec Baldwin ‘Rust’ Head Gun Handler avait des doutes sur le niveau d’expérience

La femme responsable du maniement des armes sur le plateau de Alec Baldwin« Rust » de « Rust » n’avait que récemment accepté un poste d’armurier en chef et a partagé qu’elle avait de réels doutes quant à son travail.

Anneau de Hannah — fille de l’armurier d’Hollywood Thell Reed – est apparue sur le podcast « Voices of the West » le mois dernier pour parler de ses nouvelles expériences dans le business. Reed a dit aux hôtes qu’elle venait de terminer un film western avec Nic Cage appelé « The Old Way » … et c’était sa première fois en tant qu’armurier en chef sur un film.

Dans une confession désormais étrange, Reed dit à propos du travail de Cage : « Vous savez, j’étais vraiment nerveux à ce sujet au début, et j’ai failli ne pas accepter le travail parce que je n’étais pas sûr d’être prêt … mais , le faire, comme, ça s’est vraiment bien passé. »

Reed a également parlé des conseils qu’elle a reçus de son père – qui a déjà travaillé sur « Django : Unchained » « 3:10 to Yuma » et « Once Upon a Time in Hollywood » – en tant qu’armurier.

En parlant de sa formation, Reed a déclaré aux animateurs du podcast que charger des blancs dans des pistolets à hélice était « la chose la plus effrayante » pour elle, car elle ne savait pas comment le faire … mais c’était quelque chose que son père l’avait aidée à surmonter.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de questions entourant l’accident sur le plateau … y compris s’il s’agissait d’une balle réelle dans le pistolet tiré par Baldwin ou d’un blanc. Indiewire a obtenu un e-mail envoyé par le syndicat des propmasters affirmant que l’arme à feu qu’Alec Baldwin a tirée avait un « tour unique en direct » qui a touché 2 membres d’équipage.

Une source qui travaillait sur le film nous a dit le week-end dernier qu’il y avait eu plusieurs problèmes avec des tirs à blanc alors qu’ils n’étaient pas censés le faire … on ne sait pas qui était l’armurier en chef à ce moment-là.

Comme nous l’avons signalé, 42 ans Halyna Hutchins était tué dans l’accident et directeur Joël Souza a été blessé. Dans une brève déclaration, Baldwin a déclaré: « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse. » Il a poursuivi en disant qu’il avait été en contact avec la famille de Hutchins et qu’il offrait tout le soutien possible.