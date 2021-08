Alec Baldwin, sans talent, pleure la démission «tragique» de Cuomo 10z viral

L’acteur intitulé Alec Baldwin a déploré la démission de son copain, le gouverneur Andrew Cuomo, qualifiant cette décision de moment «tragique» pour New York.

“Peu importe ce que vous pensez de Cuomo, c’est un jour tragique”, a tweeté Baldwin mardi. “La politique des partis dans ce pays attire des hommes et des femmes ambitieux mais finalement isolés, voire socialement inadaptés qui, compte tenu de la culture actuelle de l’annulation, verront probablement leurs lacunes exposées et amplifiées.”

La politique des partis dans ce pays attire des hommes et des femmes ambitieux mais finalement isolés, voire socialement inadaptés qui, compte tenu de la culture actuelle de l’annulation, verront probablement leurs lacunes exposées et amplifiées – AlecBaldwin (HABF) (@AlecBaldwin) 10 août 2021

Baldwin, qui joue Donald Trump dans les sketchs comiques de «Saturday Night Live», a précédemment qualifié l’ancien président de «prédateur sexuel», exprimant sa frustration quant au fait que «vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas toucher [people in power]. “

Apparemment, cette norme ne s’applique qu’aux adversaires politiques de Baldwin. La semaine dernière, le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a publié un rapport selon lequel Cuomo avait harcelé sexuellement 11 femmes, violant ainsi de nombreuses lois fédérales et étatiques. Après l’annonce de la nouvelle, Baldwin a changé de ton, dénonçant la culture d’annulation et sympathisant avec le harceleur en série Cuomo.

Après un contrecoup, Baldwin s’est rendu sur Instagram pour préciser qu’il n’essayait pas de « minimiser les actions de Cuomo concernant le harcèlement sexuel ». Au lieu de cela, il a écrit : « Je voulais suggérer que presque tous les politiciens au pouvoir sont isolés, à l’extrême, de la réalité.

Baldwin, qui a déjà été arrêté pour agression physique et harcèlement lui-même à la suite d’une dispute au sujet d’une place de stationnement, a une fois été expulsé d’un avion pour avoir refusé de mettre son téléphone portable dans sa poche et aurait qualifié sa fille de 11 ans de “petit cochon irréfléchi, ” a lui-même un surplus de défauts. Mais le dernier scandale de Cuomo révèle plus qu’une lacune isolée qui a terni sa réputation.

En mars, Baldwin a exprimé son dégoût pour l’annulation de la culture sur Instagram.

“C’est comme la pêche à la traîne”, a-t-il déclaré. «C’est comme un filet géant d’un kilomètre de long et vous attrapez beaucoup de gens, plus que quelques-uns qui le méritent et plus que quelques-uns qui ne le méritent pas. Ou ils ne méritent pas que leur carrière et leur vie soient détruites.

Baldwin n’a jamais précisé quelles actions devraient constituer une carrière ruinée – mais si les tâtonnements, les baisers, les câlins et les commentaires inappropriés non désirés ne font pas l’affaire, qu’est-ce qui le fera ?