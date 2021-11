Alec Baldwin se prépare à des poursuites civiles à la suite de la fusillade de « Rust »

À la suite de l’accident sur le plateau qui a fait la mort de la directrice de la photographie de Rust Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza blessé, l’acteur Alec Baldwin se prépare à des batailles juridiques. TMZ rapporte que Baldwin a engagé l’avocat Aaron S. Dyer pour les poursuites civiles résultant du tournage fatal du film Rust. Dyer a passé près de sept ans en tant que procureur fédéral au bureau du procureur de LAUS, représentera prétendument Baldwin et les sociétés de production impliquées dans la réalisation du film.

Baldwin, qui a tiré avec le pistolet à hélice chargé par erreur de balles réelles, a été victime de son premier procès plus tôt ce mois-ci. L’acteur est l’une des nombreuses personnes poursuivies par Serge Svetnoy, membre de l’équipe de Rust, à la suite de la fusillade mortelle sur le plateau. Svetnoy a déposé une plainte à Los Angeles mardi, rapporte Variety, alléguant Baldwin, le réalisateur adjoint David Halls, l’armurier Hannah Gutierrez Reed et d’autres accusés de négligence qui lui ont causé « une grave détresse émotionnelle ».

Svetnoy, qui agissait en tant que chef éclairagiste sur le plateau, a été touché par des « matériaux de décharge » du tir, affirme-t-il dans le procès, et a failli être manqué par la balle. Il a ensuite regardé pour voir Hutchins au sol, serrant le bas de son torse, et a essayé d’aider son ami pendant que l’aide médicale arrivait. « Les 20 à 30 minutes suivantes ont semblé être les plus longues de la vie du demandeur alors qu’il tentait d’aider et de réconforter Mme Hutchins, regardant impuissant sa conscience disparaître inexorablement », indique le procès.

Svetnoy accuse les producteurs du film dans le procès d’un certain nombre d’erreurs, notamment de ne pas avoir engagé un armurier compétent et expérimenté. « En termes simples, il n’y avait aucune raison pour qu’une balle réelle soit placée dans ce revolver Colt .45 ou qu’elle soit présente n’importe où sur le plateau de Rust, et la présence d’une balle dans un revolver représentait une menace mortelle pour tous ceux qui se trouvaient à proximité, » selon le procès affirmant un échec à » mettre en œuvre et maintenir les normes de l’industrie pour la garde et le contrôle des armes à feu utilisées sur le plateau « .

Le fait que les producteurs autorisent le stockage de vraies munitions sur le plateau était une violation de leurs devoirs, affirme le procès : simplement laissés sans surveillance dans le camion à hélice. »

Baldwin n’a pas encore répondu publiquement à la poursuite. L’avocat de Gutierrez Reed, Jason Bowles, a publié une déclaration publique demandant comment les rondes en direct se sont retrouvées dans la boîte vide. « Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et qu’Hannah est victime d’un coup monté », a déclaré Bowles. « Nous pensons que la scène a également été falsifiée avant l’arrivée de la police. »