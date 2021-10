Alec Baldwin s’entraînait à dégainer son arme lorsque le coup fatal s’est produit, selon le réalisateur

Alec Baldwin photographié avec la famille Halyna Hutchins 1:14

. – La fusillade qui a tué un directeur de la photographie sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique la semaine dernière s’est produite alors que l’acteur Alec Baldwin s’entraînait à dégainer son arme, selon le réalisateur qui a été blessé dans la fusillade, un affidavit du tournage montre un mandat de perquisition.

Joel Souza, réalisateur du film « Rust », a reçu une balle dans l’épaule et la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, a été tuée lorsque le pistolet à hélice a explosé lors d’une répétition au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe jeudi. .

Souza s’est entretenu avec les enquêteurs vendredi, selon l’affidavit publié dimanche par le bureau du shérif du comté de Santa Fe.

Souza leur a dit que Baldwin était « assis sur un banc à proximité d’un bâtiment d’église et pratiquait le holstering », lit-on dans l’affidavit. Le dessin croisé se produit lorsqu’un tireur retire l’arme d’un étui situé du côté opposé du corps à la main qu’il utilise.

Souza regardait par-dessus l’épaule de Hutchins « quand il a entendu ce qui ressemblait à un fouet, puis à une forte détonation », selon l’affidavit.

Souza a rappelé Hutchins « se plaindre de son estomac et s’être serré la taille » après la fusillade, indique le document.

Les enquêteurs se sont également entretenus avec le caméraman Reid Russell, qui était avec Souza et Hutchins au moment de l’incident, selon l’affidavit.

Russell a rappelé que Hutchins « a dit qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes » et que les médecins l’ont soignée alors qu’elle saignait au sol, ont déclaré les chercheurs.

Souza et Russell ont tous deux reconnu des difficultés sur le plateau ce jour-là en raison d’une grève de certains membres du département des caméras pour le paiement et l’hébergement. En raison de problèmes de travail, Souza a déclaré qu’ils n’avaient qu’une seule caméra disponible ce jour-là et qu’il n’enregistrait pas au moment de l’incident.

Souza a également confirmé à un enquêteur qu’il avait entendu le terme « arme blanche » sur le plateau, ce qui signifie que l’arme à feu aurait dû être vide.

Selon l’ordonnance du tribunal, Souza a déclaré que trois personnes avaient manipulé les pistolets ou les armes à feu pour les scènes : elles ont été fouillées par l’armurier et le premier assistant réalisateur puis remises à l’acteur qui les utilisait.

L’enquêteur a déclaré que Souza n’était pas au courant que quelqu’un sur le plateau ait été contrôlé à la recherche de balles réelles avant ou après le tournage des scènes.

« La seule chose qui est vérifiée, ce sont les armes à feu pour éviter d’avoir des balles réelles dedans. Joël (Souza) a déclaré qu’il ne devrait jamais y avoir de balles réelles à proximité ou autour de la scène », a déclaré l’affidavit.

Les représentants de Souza n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Selon l’affidavit, Russell a déclaré aux enquêteurs que Baldwin « essayait d’expliquer comment il allait sortir l’arme à feu et où serait son bras lorsque l’arme serait retirée de son étui ».

Russell « ne savait pas pourquoi l’arme à feu avait été tirée et se souvenait juste du coup violent de l’arme à feu », indique l’affidavit.

Lorsqu’on lui a demandé comment Baldwin avait manipulé l’arme à feu, Russell a déclaré aux enquêteurs que l’acteur « avait été très prudent » et s’est souvenu d’un cas antérieur où Baldwin « s’est assuré qu’il était en sécurité et qu’un enfant n’était pas autour de lui lorsqu’ils tiraient avec une arme à feu pendant cette scène. «

Le mandat de perquisition visait à récupérer les images, les caméras vidéo, le matériel informatique et les cartes mémoire utilisés par les caméras sur le plateau.

Aucune accusation n’a été déposée dans l’incident. Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a déclaré qu’il discuterait davantage de l’affaire lors d’une conférence de presse mercredi.

Le directeur adjoint a fait l’objet de plaintes

Selon un précédent affidavit de mandat de perquisition, l’assistant réalisateur du film, David Halls, a remis le pistolet prop à Baldwin avant le tournage et a crié « pistolet froid », un commentaire destiné à indiquer que l’arme n’avait pas de vraies balles.

Baldwin a reçu l’une des trois armes accessoires qu’un armurier a placées dans un chariot pour le film et Halls ignorait qu’il y avait de vraies balles dans le pistolet, selon l’affidavit.

Halls avait fait l’objet de plaintes concernant la sécurité et son comportement sur le plateau lors de deux productions en 2019, ont déclaré à CNN deux personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec lui.

Les plaintes contre les halls incluent un non-respect des protocoles de sécurité pour l’utilisation d’armes et d’appareils pyrotechniques, des voies et sorties de pompiers bloquées et des cas de comportement sexuel inapproprié sur le lieu de travail.

Maggie Goll, fabricant d’accessoires IATSE Local 44 et pyrotechnicien agréé, a déclaré dans une déclaration à CNN qu’en travaillant sur la série d’anthologies « Into the Dark » de Hulu en février et mai 2019, Halls a oublié d’organiser des réunions de feux d’artifice et n’a constamment pas annoncé à l’équipe la présence d’une arme à feu sur le plateau, comme c’est le protocole.

Halls n’a pas répondu à la demande de CNN de commenter les allégations de Goll contre lui.

L’armurier qui a préparé l’arme accessoire utilisée par Baldwin a été identifié dans les documents du mandat de perquisition comme étant Hannah Gutiérrez. Il avait récemment terminé de travailler sur son premier projet en tant qu’armurier en chef, a-t-il déclaré dans une interview en podcast en septembre.

« Au début, j’étais vraiment nerveuse », a déclaré Gutierrez à propos de son travail d’armurier en chef sur le tournage du film « The Old Way », avec Nicolas Cage.

« J’ai failli ne pas accepter le travail parce que je n’étais pas sûre d’être prête, mais le faire, ça s’est très bien passé », a-t-elle déclaré dans une interview sur le podcast Voices of the West, dédié au Far West. .

Son travail en tant qu’armurier va de l’enseignement aux acteurs sur le port d’une ceinture d’armes à feu, à la visée et au tir, a-t-il déclaré.

« Elle était mon modèle »

Le mari de Hutchins a décrit la perte de sa femme comme « énorme ».

« Halyna nous a tous inspirés par sa passion et sa vision, et son héritage est trop important pour être résumé par des mots », a tweeté Matthew Hutchins vendredi. Hutchins laisse également dans le deuil un fils de 9 ans.

Vendredi, dans une interview accordée au Kyiv Post, la sœur de Halyna Hutchins, Svetlana Androsovych, a déclaré que sa famille souffrait de douleur.

« Je ne peux pas comprendre (sa mort). Je l’aimais beaucoup … J’étais très fier d’elle et elle était mon modèle », a déclaré Androsovych. « Cette perte est une grande douleur pour notre famille et je vois à quel point c’est difficile pour nos parents. J’espère que le temps atténuera notre douleur. »

CNN a contacté Androsovych mais n’a pas reçu de réponse.

Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées à Albuquerque Civic Plaza samedi soir pour une veillée aux chandelles en mémoire de Hutchins.

La veillée a été organisée par la section locale 600 de l’IATSE et la section locale 480 de l’IATSE, des sections syndicales de l’International Theatre Stage Employees Alliance, qui représente les travailleurs occupant divers rôles dans l’industrie du divertissement.

Parmi les orateurs figuraient le président de l’Union internationale des cinéastes, John Lindley, qui a reconnu que le chagrin peut facilement se transformer en colère après une perte tragique, et a averti en même temps les membres du syndicat de « retenir leur colère pour l’instant et de soutenir les (Hutchins) famille pendant cette période. »

IATSE Local 600 a créé une page GoFundMe vérifiée pour la famille Hutchins. Près de 200 000 $ avaient été amassés dès lundi matin.

Le dernier orateur de la soirée était Lane Looper, un membre de l’équipage « Rust » qui a déclaré avoir rencontré Hutchins il y a environ sept semaines. « J’aurais eu la chance de faire un autre film avec une telle personne », a déclaré Looper, visiblement ému. « Elle était une mère et une épouse merveilleuses et elle était juste une âme merveilleuse, et j’espère vraiment qu’il y aura plus de gens comme elle. »

Vendredi, dans un tweet, Baldwin a déclaré qu’il avait le cœur brisé et qu’il coopérait pleinement avec la police.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, notre épouse, mère et collègue profondément admirée », a déclaré Baldwin. « Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

