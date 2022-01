Alec Baldwin s’entretient avec des chefs spirituels et philosophiques en 2022 pour faire face à la mort d’Halyna Huthcins

Alec Baldwin a réfléchi à 2021 et à la « pire situation » dont il ait jamais fait partie au milieu de l’enquête en cours sur la mort d’Halyna Hutchins sur le tournage du film indépendant-occidental « Rust ».

L’acteur s’est rendu sur Instagram le jour du Nouvel An où il a partagé une vidéo de près de 13 minutes dans laquelle il s’adressait directement à la caméra et partageait ses espoirs pour 2022. Il y faisait écho aux commentaires qu’il avait précédemment faits dans une vidéo de Noël dans laquelle il remerciait personnes qui l’ont soutenu au cours de l’enquête.

« J’ai eu plus de gens qui ont été gentils, attentionnés et généreux d’esprit que j’en ai eu, vous savez, de gens malins », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « La mort d’Halyna Hutchins. Je n’ai pas peur de dire cela et de formuler cela dans un euphémisme … Quelqu’un est mort, très tragiquement. »

Alec Baldwin a partagé ses vœux pour la nouvelle année. (Dimitrios Kambouris/.)

Baldwin tenait une arme à feu pendant qu’il répétait une scène sur le tournage du film « Rust » au Nouveau-Mexique. Le pistolet a explosé, déchargeant une balle réelle qui n’était pas censée être sur le plateau en premier lieu. La balle a tué Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Baldwin est l’une des nombreuses personnes au cœur d’une enquête policière hautement publique sur l’affaire.

L’acteur a partagé qu’il a reçu de nombreux vœux de la part de personnes qu’il connaît ainsi que d’étrangers. Il a raconté l’histoire d’une jeune femme lui donnant une note de soutien qu’elle a écrite sur un paquet Splenda dans un restaurant et a partagé une lettre et un dessin de la fille d’un ami dans lequel elle a déclaré qu’elle priait à la fois pour elle et pour les familles. de ceux impliqués.

L’acteur, 63 ans, a poursuivi en notant qu’il n’aimait pas particulièrement les résolutions du Nouvel An et qu’il ne les tenait pas. Cependant, il a expliqué qu’il s’est entretenu avec divers chefs spirituels et philosophiques qu’il a refusé de nommer depuis la mort de Hutchins. Selon leurs conseils, il espère éliminer toute pensée négative de sa vie en 2022.

Alec Baldwin a commenté la mort d’Halyna Hutchins. (Photo de Rich Polk/. pour IMDb)

« La seule chose que je veux considérer très attentivement au cours de l’année à venir et que je me pousse vraiment à essayer de ne pas permettre à la négativité de ma vie de m’affecter », déclare Baldwin. « J’ai eu des appels téléphoniques très intéressants avec des personnes très intéressantes que je ne nommerai pas, mais certaines d’entre elles sont plutôt connues et traitent de toutes sortes de manières comportementales, philosophiques, religieuses, spirituelles, de méditation, de toutes sortes pour atteindre un état d’esprit où vous court-circuitez vraiment tous les aspects négatifs de votre vie. »

Baldwin a poursuivi en notant qu’il pense que cela l’aidera à passer le reste de l’enquête.

« C’est ce que je veux. Cela a sûrement été la pire situation dans laquelle j’aie jamais été impliqué et j’ai bon espoir que les personnes chargées d’enquêter sur toute cette affaire découvrent la vérité le plus tôt possible. Personne ne veut la vérité plus que moi », a-t-il déclaré.

Alec Baldwin s’est entretenu avec des journalistes au sujet du tournage meurtrier du film « Rust ». (Fox News numérique)

Il a conclu son article du jour de l’An en avouant à ses détracteurs que ses entretiens avec ces chefs spirituels et philosophiques lui ont permis de comprendre d’où ils viennent.

« A ces gens qui m’ont offert le contraire du soutien… je comprends », a-t-il déclaré en riant. « Je comprends d’où vous venez. C’est un monde difficile et beaucoup de gens sont traumatisés et ils veulent le transmettre à d’autres. »