Alec Baldwin sort pour le premier événement public depuis la fusillade mortelle de « Rust »

Alec Baldwin et sa femme, Hilaria, sont sortis ensemble pour assister à leur premier événement public depuis le tournage fatal du film « Rust ».

Le couple a été invité au gala du prix Ripple of Hope 2021 à New York jeudi soir où Alec était le maître de cérémonie. L’événement était organisé par l’association Robert F. Kennedy Human Rights.

« Merci à tous d’être venus ce soir. C’est génial d’être ensemble en personne. C’est génial d’être avec tout le monde. Ma femme et moi avons six enfants, n’importe quoi pour sortir de la maison pendant 30 minutes », a déclaré l’homme de 63 ans. vieux, par le magazine People.

Alec a brièvement parlé de l’activisme de feu Bobby Kennedy, puis a présenté sa fille Kerry Kennedy, avec qui il est ami de longue date.

L'acteur a animé le gala du prix Ripple of Hope 2021 à New York.

« Célébrez les lauréats extraordinaires et nous nous engageons à… en faveur de la paix, de la justice et de la compassion pour ceux qui souffrent. C’est ce que les États-Unis devraient défendre », a poursuivi Alec.

Il a également révélé que lui et Hilaria avaient fait un don privé à l’association.

Kennedy a remercié son amie d’être là. « Tout d’abord, je veux commencer par dire à quel point je suis vraiment touchée qu’Alec Baldwin soit venu ici pour être avec nous », a-t-elle déclaré, selon le point de vente.

« Alec et moi nous sommes rencontrés lors d’un cocktail à New York dans les années 1980 et quelques semaines plus tard, je l’ai appelé et lui ai demandé d’assister à un tournoi. Il a dit oui », s’est-elle exclamée. « Il dit oui depuis. Il est là. Il est là dans les bons et les mauvais moments, dans vos bons et mauvais moments et ses bons et mauvais moments, il se présente toujours. Je suis tellement fier. »

Plus tôt jeudi, Hilaria a affirmé sur les réseaux sociaux que son mari souffrait de trouble de stress post-traumatique (TSPT) depuis des années.

Hilaria et Alec Baldwin ont été invités au gala du prix Ripple of Hope 2021 à New York jeudi soir où Alec était le maître de cérémonie.

La mère de six enfants a parlé franchement sur ses histoires Instagram des trolls des médias sociaux, des tabloïds, des paparazzi et de la façon dont elle essaie de dire sa vérité.

« Nous avons souvent des gens qui créent des reportages sur nous. Mon mari souffre actuellement du SSPT. Ce n’est pas à cause de ce qui vient de se passer récemment, mais il en souffre depuis très très très longtemps », a-t-elle déclaré sur ses histoires.

« Ces gens le savent et ils veulent le bousculer. Ils veulent le contrarier. Je suis à un endroit où j’en ai marre de ne pas parler », a-t-elle ajouté.

Le message arrive une semaine après qu’Alec se soit assis pour une interview révélatrice concernant le tournage sur le tournage de son film « Rust » au Nouveau-Mexique.

Plus tôt jeudi, Hilaria a affirmé sur les réseaux sociaux que son mari souffrait de trouble de stress post-traumatique (TSPT) depuis des années.

Le nominé aux Oscars tenait un revolver déchargé. Un projectile de l’arme a touché et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins tandis que le réalisateur Joel Souza se remet des blessures causées par le projectile.

Dans l’interview, Alec a affirmé de manière choquante qu’il « n’avait pas appuyé sur la gâchette ».

Au lieu de cela, l’alun de « 30 Rock » a déclaré qu’il avait légèrement tiré le marteau en arrière pendant qu’il répétait une scène. Lorsqu’il a lâché le marteau, l’arme a été déchargée, a-t-il déclaré.

Alec a également déclaré lors de l’entretien avec George Stephanopoulos d’ABC que s’il croyait être responsable de la fusillade et donc de la mort de Hutchins, il s’était peut-être suicidé.

Les autorités ont déclaré qu’Alec avait appris que l’arme était sûre à manipuler, mais continuent d’enquêter sur la façon dont une balle vivante s’est retrouvée dans l’arme. Les enquêteurs ont décrit « une certaine complaisance » dans la façon dont les armes étaient manipulées sur le plateau « Rust ». Ils ont déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si des accusations seraient déposées, au milieu de poursuites civiles indépendantes concernant la responsabilité dans la fusillade mortelle.

