Alec Baldwin sort publiquement pour la première fois depuis le tournage accidentel tragique sur le plateau de tournage

Quelques jours après qu’un incident tragique s’est produit sur le tournage de Rust, Alec Baldwin a été aperçu à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Selon le New York Post, Baldwin a été vu en train de serrer dans ses bras le mari et le fils de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le directeur de la photographie a été tragiquement tué sur le plateau de Rust avec un pistolet à hélice qui était manipulé par Baldwin, qui ignorait apparemment qu’il était chargé d’une cartouche vivante.

Baldwin a été aperçu avec son assistant, le mari de Hutchins, Matt, et le fils de 9 ans du défunt directeur de la photographie. Le groupe a été vu se promener dans l’hôtel Santa Fe où Baldwin a séjourné pendant le tournage de Rust. Le samedi matin, ils ont pris le petit-déjeuner ensemble avant de se promener dans la propriété de l’hôtel. En s’arrêtant devant une fontaine à l’endroit, Baldwin a partagé des étreintes avec Matt et son fils.

Le New York Post a noté que c’était la première fois que Baldwin était repéré depuis le tragique accident. Un témoin oculaire a déclaré au média à propos de l’acteur : « Son langage corporel était [that] d’un homme battu, il était effondré, il avait l’air vieilli. » Matt se serait rendu à Albuquerque, où le corps de sa défunte épouse a été amené. les acteurs et l’équipe de Rust. Matt et son fils ont quitté l’hôtel Santa Fe peu de temps après leur rencontre avec Baldwin.

L’incident tragique s’est produit jeudi. Au cours d’une répétition pour le film, Baldwin a déchargé un pistolet à hélice chargé d’une balle réelle de munitions. Il a reçu l’arme accessoire d’un assistant réalisateur qui a dit à l’acteur qu’il était sûr de l’utiliser. Hutchins aurait reçu une balle dans la poitrine. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque par hélicoptère, mais est décédée plus tard. Le directeur Joel Souza a également été blessé au cours de l’incident et a été emmené dans un hôpital voisin où il a été libéré peu de temps après.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit Baldwin dans un communiqué publié sur Twitter vendredi. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »