Alec Baldwin, ‘The Squid Game’ et la crypto-monnaie Doguecoin, parmi les plus recherchées sur Google en 2021

13/12/2021 à 14:51 CET

Laura étirée

Bien que le pandémie et vaccination continuent de préoccuper le plus les internautes, cette 2021 ils ont commencé à apparaître Autres thèmes parmi les intérêts du public, qui représentent une un certain retour à la « normalité ». Dans son déjà traditionnel à cette époque résumé de l’année, Google a publié la liste des « plus recherchés » dans le monde et par pays, une liste de « tendances » parmi lesquelles se démarquer Alec Baldwin -qui a accidentellement tué le directeur de la photographie lors d’un tournage du film ‘Rust’-, ‘Le jeu du calmar‘ -le bombardement sud-coréen qui a battu tous les records de Netflix- et l’une des crypto-monnaies qui a fait le plus parler cette année : Dogecoin, une crypto-monnaie dérivée du Litecoin qui utilise un chien Shiba Inu du mème Internet ‘Doge’ comme animal de compagnie.

En Espagne, en plus de l’intérêt pour ‘le temps de demain’, ‘l’île des tentations’, ‘pourquoi le bras fait-il mal avec le vaccin ?’, les gens se sont demandé ‘pourquoi Melendi n’est-il pas dans ‘La Voz’ ? ou ‘Quel est le nom du marteau de Thor ?’, l’une des questions les plus récurrentes qui apparaissent généralement depuis quelques années dans le ‘top ten’ de Google [la respuesta es « Mjölnir », por cierto]. Des événements sportifs se démarquent également, comme par exemple la célébration de l’Eurocup (« Quand l’Espagne joue-t-elle ? ») ou le départ de Messi du FC Barcelone (« Pourquoi Messi part-il ? »).

La facture d’électricité et le passeport covid

Nous, les Espagnols, nous sommes également demandés « Pourquoi un volcan entre-t-il en éruption ? » ou ‘Pourquoi la lumière monte-t-elle?’ ou ‘Comment obtenir le passeport covid ?’.

Globalement, il y a eu beaucoup d’intérêt pour le sport. Parmi les termes les plus recherchés, figure le criquet, la Ligue nord-américaine de basket-ball professionnel (NBA) et compétitions internationales de football Euro 2021 et la Coupe de l’Amérique.

Dans la catégorie ‘Informations’, outre l’éternel covid-19, de nombreuses informations ont également été demandées sur « l’Afghanistan », où les talibans ont pris le pouvoir en août dernier.

Dans la rubrique ‘morts’, les recherches ont été reprises par le rappeur DMX, le ‘youtuber’ américain Gabby petito qui n’est jamais revenue vivante d’un voyage en van avec son petit ami, et le prince Philip, duc d’Édimbourg et mari de la reine Isabelle II.

Dans la rubrique ‘Culture’, l’année a commencé par la recherche du sens de ‘doomscrolling’ (« passer un temps démesuré à lire des informations négatives sur les réseaux sociaux dans les moments difficiles) ; les « chansons de pirates » ou les « mitaines » ont également été plus que jamais recherchées, après la photo mème de Bernie Sanders portant des gants surdimensionnés. cantonnières lors de l’inauguration de à l’inauguration de Joe Biden.

Sanders défend sa tenue d’inauguration : Au Vermont, « nous ne sommes pas si soucieux de la bonne mode » https://t.co/0hOQ5cXA1w pic.twitter.com/9J9EnZoWA0 – La Colline (@thehill) 20 janvier 2021

Les autres sujets les plus demandés cette année ont également été les « événements de fierté près de chez moi » (dont les recherches ont augmenté de 5 000 % dans le monde), le mouvement « body positive » ou comment le dire en langue des signes « Je t’aime » (parce que le groupe BTS et d’autres groupes de K-Pop ont inclus ce langage dans leur chorégraphie).