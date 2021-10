Alec Baldwin tire sur « la tempête parfaite », selon un expert en armes à feu qui aide la police

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Un expert en armes à feu a décrit la fusillade mortelle d’Alec Baldwin sur Halyna Hutchins comme « la tempête parfaite ».

Baldwin, 63 ans, a accidentellement abattu le directeur de la photographie sur le tournage du prochain western Rust jeudi dernier, sans se rendre compte qu’il y avait une balle dans l’arme. Il a également blessé le réalisateur du film Joel Souza.

Steve Wolf, expert en sécurité des armes, a été engagé pour aider la police dans son enquête et se rendra sur les lieux de l’incident pour évaluer comment la fusillade a pu se produire.

Lors de son apparition sur Good Morning Britain, Wolf a expliqué: «Nous n’aurions pas dû avoir une arme à feu dans laquelle vous pourriez mettre des munitions réelles, deux; les munitions réelles n’auraient pas dû être sur le plateau, et trois ; vous ne pointez des armes sur personne à moins que vous ne vouliez y faire un trou.

«Il n’y a aucune excuse étant donné la possibilité d’utiliser des astuces de miroir ou de verrouiller des caméras pour que quiconque pointe une arme en direction d’une personne sur un plateau de tournage.

« Ces trois erreurs devaient se produire pour que cet accident se produise. »

Alec Baldwin a appris qu’il recevait un « pistolet froid » (Photo : Instagram)

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il chercherait spécifiquement lorsqu’il visiterait le plateau de tournage de Rust, Wolf a expliqué: « Je veux voir l’arme en cause, il est possible de prendre une arme à feu conventionnelle comme celle-ci et de la modifier… »

Tenant une arme à feu, il a poursuivi en démontrant comment les blancs sont chargés dans des sections spécifiques du canon, tout en expliquant: «Si vous pouvez voir l’arrière de ceci où vous chargez cela, ce sont des trous ronds, n’est-ce pas? Mais à l’avant, ce ne sont pas des trous ronds, il y a eu une modification pour que les munitions réelles ne puissent jamais être mises dedans et qu’une balle ne puisse pas sortir.

Halyna Hutchins est décédée à l’âge de 42 ans (Photo: Rex Features)

« Cela non plus n’a pas été fait. Il est vraiment inexcusable que des gens apportent des armes à feu capables de munitions réelles sur un plateau et des munitions réelles et pointent une arme sur une personne.

« C’est la tempête parfaite », a-t-il déclaré.

Wolf a ajouté: « Cela ressemble à une telle stupidité parce que qui n’a pas entendu ne pas pointer des armes sur des choses à moins que vous ne vouliez y percer des trous? » Même s’il existe une faible possibilité qu’une arme à feu puisse tirer, pourquoi tenter sa chance et pointer quelqu’un ? »

Baldwin n’a pas été arrêté ni inculpé, mais a été interrogé par la police à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. On dit que l’acteur ne savait pas que l’arme avait une balle réelle et a crié immédiatement après la fusillade : « Qui m’a donné un pistolet chaud ? »

Il a été photographié en train de rencontrer le mari de Hutchins, Matthew, et son fils de 12 ans, Andros, ce week-end, et on dit qu’il les soutient alors qu’ils pleurent la mort du directeur de la photographie.

