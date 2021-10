Alec Baldwin Tournage du film, l’assistant réalisateur lui a remis une arme chargée

L’arme remise à Alec Baldwin avant que la fusillade mortelle sur le plateau de tournage de « Rust » ne soit chargée d’une balle en direct … selon un mandat de l’enquête policière en cours.

Le mandat indique qu’un assistant-réalisateur a remis l’arme à Alec et a dit à l’acteur qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité avant l’incident mortel… selon le mandat obtenu par l’Associated Press.

Le mandat dit que le directeur adjoint ne savait pas que l’arme était chargée, mais il ne mentionne pas qui a réellement chargé l’arme… ce qui pourrait devenir le problème central.

Le costume taché de sang d’Alec du film a été pris comme preuve, ainsi que l’arme qui a explosé, ainsi que d’autres armes à feu et munitions utilisées sur le plateau, selon le mandat.

Le mandat dit Halyna Hutchins a reçu une balle dans la poitrine et Joël Souza a été blessé alors qu’il se tenait derrière elle.

Comme nous l’avons signalé … Alec a appuyé sur la gâchette sur l’arme et l’accident a entraîné la mort du directeur de la photographie Hutchins, 42 ans. Elle a été frappée et transportée par avion à l’hôpital, où elle est décédée. Le directeur Souza a également été touché, mais aurait été libéré de l’hôpital.

Baldwin dit qu’il coopère à l’enquête et déclare: « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. »