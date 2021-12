Alec Baldwin traverse une « moment difficile » après le tournage de « Rust », révèle-t-il dans une nouvelle vidéo

Alec Baldwin est reconnaissant du soutien de ses fans alors qu’il essaie de » traverser une période difficile » après la tragique fusillade de Rust qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins en octobre. Dans une nouvelle vidéo partagée sur Instagram jeudi soir, deux jours seulement avant Noël, l’acteur de 63 ans a remercié ceux qui « m’ont envoyé des mots si gentils » à la suite de la tragédie tout en s’ouvrant sur ce qu’il est. maintenir.

Dans le message vidéo, Baldwin a révélé qu’au cours des semaines qui ont suivi la tragédie sur le tournage, et au milieu de l’enquête en cours à ce sujet, il a reçu « des mots gentils et meilleurs voeux, force, espoir, prières, pensées et beaucoup d’encouragements. J’ai eu des centaines, des centaines d’e-mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes dont je n’ai pas entendu parler depuis un certain temps pour m’envoyer de la force et de bons vœux, etc. Je leur en suis vraiment reconnaissant. » L’acteur a poursuivi en parlant de l’incident de la fusillade à Rust, reconnaissant que même s’il « attend avec impatience que certains aspects de cela soient derrière moi … pour tous ceux qui sont impliqués dans cela, cela ne sera jamais derrière nous parce que quelqu’un est décédé si tragiquement. » Il a ajouté qu’il ne perd jamais « de vue cela, il ne se passe pas un jour, je n’y pense pas. Baldwin a poursuivi en partageant qu’au milieu de la saison des vacances, il était « à la maison avec ma famille, la seule chose qui m’importe. «

« C’est vrai, je ne me soucie que de ma femme et de mes enfants et d’avancer dans ma vie et d’essayer de traverser une période difficile, une période vraiment difficile », a-t-il déclaré. « Je veux dire merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé de bons vœux qui m’ont envoyé leur soutien. Je suis vraiment reconnaissant pour cela, je me sens très mal à l’aise de vivre cela, ça a été très difficile. »

L’acteur a terminé la vidéo avec un message aux fans, leur disant: « Quelles que soient les vacances que vous célébrez, joyeuses fêtes à tout le monde. J’espère que vous avez autant de chance que moi dans un département, que vous êtes à la maison avec votre famille ; je suis à la maison avec ma famille. » Il a conclu en partageant: « Je n’ai rien d’intelligent ou d’original à dire, juste merci aux personnes qui m’ont envoyé ces grands vœux. Soyez prudent, portez un masque, procurez-vous le rappel. Ne laissez pas le Père Noël tomber cheminée sans masque. »

Le message vidéo est arrivé deux mois seulement après la tragique fusillade sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique, qui a tué Hutchins et blessé le réalisateur du film, Joel Souza, lorsqu’un pistolet prop Baldwin tenait le feu. Une enquête sur l’incident est en cours, la mise à jour la plus récente ayant eu lieu plus tôt ce mois-ci lorsque les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour le téléphone portable de Baldwin ainsi que « ses e-mails, comptes de réseaux sociaux, contenu supprimé, messages texte, historique Internet, accès au cloud lecteurs, contacts, numéros de téléphone, adresses, journaux d’appels et plus encore. »