Alec Baldwin tue accidentellement un directeur de la photographie avec une arme à feu sur le plateau – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée ce jeudi dans un accident sur le tournage de Rust, un western indépendant tourné au Nouveau-Mexique et interprété par Alec Baldwin.

L’acteur, qui produit également le film, est celui qui a tiré une arme de salut qui a mis fin à la vie du photographe de 42 ans et a également blessé le réalisateur, Joel Souza, 48 ans, qui a été transféré dans un hôpital de Santa. Fe , où il a été soigné pour ses blessures.

La police est allée enquêter sur l’homicide imprudent sur les lieux quelques minutes après deux heures de l’après-midi (heure locale) après avoir reçu un appel au numéro d’urgence.

Le bureau du shérif de Santa Fe a affirmé que Baldwin, 68 ans, était celui qui avait tiré avec une arme à feu chargée de salves. L’incident a été confirmé par un porte-parole de l’acteur et producteur, qui n’a pas dévoilé les détails de la scène qui a été tournée ce jeudi. « Selon les enquêteurs, il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme accessoire lors de son déchargement », a déclaré Juan Ríos, du commissariat à la presse locale. Les détectives enquêtent toujours sur le type de projectile qui a causé les blessures mortelles. Après avoir été blessé, Hutchins a été transporté par avion vers un hôpital, mais est décédé avant d’atterrir à l’Université du Nouveau-Mexique au centre-ville d’Albuquerque.

« Nous avons reçu la nouvelle dévastatrice cet après-midi », a confirmé la section 600 de l’Union internationale des cinéastes lors de la confirmation du décès de Hutchins. « Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus et nous soutenons une enquête approfondie sur cet événement très tragique. C’est une perte immense », a assuré dans un communiqué le président de la section, John Lindley. La photographe est diplômée de l’American Film Institute il y a six ans et a été nommée en 2019 l’un des cinéastes à suivre dans sa région.

Le tournage a été suspendu jusqu’en novembre. Rust a été tourné au Bonanza Creek Ranch, un site de tournage populaire situé au sud de la ville de Santa Fe, où 3:10 Dangerous Mission et Cowboys vs. Aliens ont été tournés. Personne n’a été arrêté à la suite de l’incident et aucune accusation n’a été portée contre Baldwin. La presse locale affirme que l’acteur a été aperçu en train de pleurer devant les bureaux des autorités, où il s’est rendu pour témoigner comment les événements se sont déroulés.

Baldwin a produit pour Souza son film de 2019, Crown Vic. Le réalisateur, dont le premier opéra a été créé en 2010, a écrit l’intrigue de Rust, qui se déroule à la fin du XIXe siècle au Kansas et où Baldwin joue un hors-la-loi qui cherche à libérer son enfant de 13 ans. petit-fils, qui a été accusé d’homicide involontaire coupable, tout en étant poursuivi par un shérif et un chasseur de primes. L’acteur, connu pour son tempérament volcanique, a parodié Donald Trump dans la populaire sitcom hebdomadaire de NBC Saturday Night Live, un rôle qui lui a valu un Emmy Award en 2017.

Source : El Pais