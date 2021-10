Alec Baldwin tue accidentellement une femme et blesse un homme avec une arme à feu sur le tournage de « Rust »

C’est ce que nous savons de l’incident mortel dans le film d’Alec Baldwin 3:46

. – Sur le tournage du film « Rust » au Nouveau-Mexique, le directeur de la photographie a été tué et le réalisateur blessé après que l’acteur Alec Baldwin a tiré avec une arme à feu jeudi, selon un communiqué des forces de l’ordre fourni à CNN.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, a été transportée à l’hôpital par hélicoptère et a été déclarée morte par le personnel médical de l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, selon le bureau du shérif du comté de Santa Fe.

Le réalisateur du film, Joel Souza, 48 ans, a été emmené au centre médical régional Christus St. Vincent en ambulance pour y être soigné. Aucun détail n’a été divulgué sur son état.

« Selon les enquêteurs, il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme à feu de secours lors du tir », a indiqué un communiqué des autorités. « Les détectives enquêtent sur comment et quel type d’obus a été déchargé. »

L’incident s’est produit ce jeudi vers 13h50, heure locale, ont indiqué les enquêteurs.

« Rust » est un western qui se déroule dans les années 1880 avec Alec Baldwin, Travis Fimmel et Jensen Ackles.

Les demandes de commentaires par courrier électronique envoyées à la société de production du film et à un représentant d’Alec Baldwin n’ont pas été immédiatement renvoyées.

Le bureau du shérif a déclaré que l’enquête « reste ouverte et active » et qu’aucune accusation n’a été déposée.

C’est déjà arrivé

Ce n’est pas la première fois que des personnes sont tuées avec des armes censées être inoffensives sur un plateau de tournage.

Lors du tournage du film « The Raven » en 1993, l’acteur Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, a été tué lorsqu’il a été touché par une balle d’une arme à feu censée n’avoir que des salves, mais dont une balle s’est logée dans le canon.

Les balles de récupération peuvent être mortelles si elles sont tirées à très courte distance. En 1984, l’acteur John-Eric Hexum jouait avec une arme à feu sur le tournage de « Cover Up: Golden Opportunity » et est décédé après avoir mis le pistolet sur sa tête et appuyé sur la gâchette.

« Ils contiennent tous une charge, une poudre à canon qui crée le bruit et l’explosif, l’explosion visuelle, et c’est généralement une sorte de fil ou quelque chose qui explose du pistolet lorsqu’il est tiré », a déclaré Daniel Oates, ancien chef de la police de Miami Beach. . et Aurora, Colorado.

« Ces armes peuvent être très, très dangereuses », a déclaré Oates lors de l’émission « New Day » de CNN vendredi.

Theresa Waldrop de CNN a contribué à ce rapport