Alec Baldwin utilise le post social de l’équipe pour défendre les producteurs de « Rust »

L’acteur et producteur Alec Baldwin a doublé sa défense des conditions de travail dans le film « Rust » en partageant mardi ce qui semblait être des publications sur les réseaux sociaux d’un membre de l’équipe qui a déclaré que les plaintes sur le plateau avaient été exagérées.

Baldwin, qui a tiré avec l’arme qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins le 21 octobre, a partagé sept captures d’écran de commentaires qui semblent avoir été publiés par Terese Magpale Davis, une costumière basée en Géorgie qui a travaillé sur le film. Le contexte des commentaires – à qui Davis écrivait et si Baldwin reposait ses commentaires avec sa connaissance ou son approbation – n’était pas clair.

Dans les commentaires, rapportés pour la première fois par Deadline, Davis a défendu les producteurs du western assiégé ainsi que les deux membres d’équipage au centre de l’enquête, l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et l’assistant réalisateur Dave Halls.

Davis n’a pas immédiatement répondu aux efforts du Times pour vérifier que les messages étaient les siens. Baldwin n’était pas non plus disponible dans l’immédiat pour commenter.

La rediffusion par Baldwin de la défense apparente d’un collègue du film intervient après que Baldwin ait publiquement répondu à des questions sur la tragédie pour la première fois cette semaine. S’adressant aux photographes du Vermont, il a décrit l’équipe «Rust» comme «une équipe très, très bien huilée qui tourne un film ensemble» au Nouveau-Mexique. Le réalisateur adjoint de « Rust », Dave Halls, a également abordé la mort de Hutchins, publiant une déclaration selon laquelle l’industrie du cinéma devait « réévaluer ses valeurs et ses pratiques.

En réponse aux informations selon lesquelles les producteurs soucieux des coûts créaient un environnement de travail dangereux, la publication attribuée à Davis a déclaré que l’équipe ne travaillait jamais plus de 12 heures et demie par jour. Elle a déclaré que l’équipe de tournage, dont le Times a rapporté le départ en raison de problèmes de salaire, de sécurité et de logement, a obtenu des chambres d’hôtel. « Ils n’avaient tout simplement pas l’impression d’être assez sophistiqués », a écrit Davis. Après le départ de l’équipe de tournage, des remplaçants non syndiqués ont été recrutés.

Les commentaires attribués à Davis décrivent les producteurs du film, dont Baldwin, comme ayant travaillé sans relâche aux côtés de l’équipe. « Peut-être qu’avant d’envoyer ces lettres disant aux producteurs de Thomasville ce que vous pensez d’eux pour avoir embauché des personnes non syndiquées, vous voudrez peut-être attendre et découvrir ce que la majorité de ceux d’entre nous qui ont travaillé avec eux pensent réellement d’eux », a-t-elle écrit. Parmi les producteurs du film figurent les fondateurs de la société de production basée en Géorgie Thomasville Pictures, dirigée par le producteur exécutif de « Rust » Allen Cheney et le producteur Ryan Smith.

La publication suggérait qu’un représentant syndical avait dit à la production « de ne pas céder à l’équipe de tournage parce qu’elle exigeait des choses dont le syndicat n’a pas besoin ».

Les commentaires que Baldwin a republiés ont déclaré que Davis n’obtiendrait jamais le son du coup de feu ou les cris du réalisateur Joel Souza.

Julia Wick a contribué à ce reportage.

