Alec Burks et Immanuel Quickley brillent dans la victoire des Knicks contre les Hawks

ATLANTA – Tom Thibodeau a déclaré sans rire 90 minutes avant le début du match des Knicks samedi soir contre les Hawks, qu’avec les meneurs Kemba Walker et Derrick Rose absents, il ne savait pas qui commencerait à ce poste.

«Je ne suis toujours pas sûr, a dit Thibodeau.

Thibodeau a fait preuve d’un certain sens du jeu alors qu’il affrontait les puissants Hawks, qui avaient battu les Knicks lors d’une série de 4-1 au premier tour le printemps dernier et se targuaient du meneur d’élite de la Conférence de l’Est, Trae Young.

Thibodeau a fini par taper Alec Burks pour le premier départ de sa saison et cela a fonctionné à merveille dans une victoire surprise de 99-90 contre les Hawks en feu. Burks, qui a marqué 23 points, a révélé qu’il avait découvert qu’il commencerait lors de la visite du matin.

Alec Burks a déclaré qu’il n’avait pas su qu’il commencerait avant la visite du matin. NBAE via .

Les Knicks ont si bien joué avec Burks au départ et Immanuel Quickley le soutenant au poste de meneur que la recrue Miles McBride, qui a été repêchée 36e, n’a pas vu le temps. Il a déjà été question que le meneur de jeu de Virginie-Occidentale soit un match embêtant pour Young, qui a incendié les Knicks lors des séries éliminatoires au printemps dernier. Mais comme l’a dit Burks, les Knicks ont montré à Young « beaucoup de looks différents que vous devez faire contre un grand joueur.

« Oui, tout est sur la table », a déclaré Thibodeau avant le match à propos de McBride. « Il fait partie de l’équipe. Alors on verra comment ça se passe. Il est jeune, il apprend et il est très compétitif, un excellent travailleur qui s’améliore de plus en plus. »

Que Walker ait choisi de s’absenter samedi pour ce que l’équipe a appelé « le repos » n’aurait pas pu s’entendre avec Thibodeau, qui est contre la gestion de la charge. Mais Walker est un cas particulier, qui a raté tous les matchs consécutifs la saison dernière sur ordre des Celtics. Cette saison, il a raté la moitié d’un match consécutif à deux reprises en trois sets.

Considérant que Rose a une entorse à la cheville, c’était une décision assez surprenante de Walker, mais une indication qu’il est là pour le long terme et ne prend aucun risque.

Thibodeau doit vivre avec.

« Vous devez faire confiance au personnel médical et à Kemba », a déclaré Thibodeau. « Quand ils disent qu’il ne peut pas y aller, il ne peut pas y aller. C’est ça. … C’est médical et Kemba. Vous leur parlez et s’ils sentent qu’il peut partir, il y va. S’ils pensent qu’il ne peut pas, il ne le fait pas. »

Les Knicks étaient également privés du centre Nerlens Noel, qui a raté son 12e match de la saison avec une douleur au genou. Taj Gibson (aine) était également absent pour un quatrième match consécutif, laissant la recrue Jericho Sims dans la rotation. Sims a récolté six points et six rebonds en 21 minutes.

Les Knicks ont fait leurs choix pendant l’intersaison en ajoutant Walker et Evan Fournier principalement à cause de la désintégration de leur attaque lors des séries éliminatoires contre les Hawks.

L’entraîneur d’Atlanta, Nate McMillan, a noté que les Knicks avaient désormais plus de joueurs « isolés ».

« Oui, avec Fournier et Walker, en ajoutant des gars comme ça à l’alignement, ils marquent des points et mettent le ballon dans le panier », a déclaré McMillan. « Nous avons fait du bon travail sur [Julius] Randle, mais c’était les autres gars que nous devions contenir et nous assurer qu’ils ne s’en tirent pas aussi bien. Ils ont plus de puissance de feu cette année avec l’ajout de Walker. »

Les Knicks affronteront les Nets mardi.