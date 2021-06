Alec et Hilaria Baldwin sont critiqués pour leur nouveau podcast parental .

Quand les noms Alec Baldwin et Hilaria Baldwin apparaissent dans une phrase avec le mot “claqué”, il semble parfaitement raisonnable de supposer qu’il décrit ce qui se passe lorsque la baguette de sperme frétillante et épuisée d’Alec, mais toujours puissante et ornée de bijoux, se fraie un chemin dans l’empire inférieur d’Hilaria finement réglé et follement contorsionné. ligne d’assemblage.

Maintenant, toutes leurs frictions de chair habituelles et enragées sont certainement impliquées ici, mais la danse du slam Baldwin d’aujourd’hui concerne le fait que ces deux-là prennent le relais de leur nouveau podcast parental, nommé avec insolence What’s One More?

via Mercury News :

Il est difficile de savoir à quoi s’attendaient Alec et Hilaria Baldwin en annonçant jeudi qu’ils lançaient un nouveau podcast pour partager des “conversations honnêtes” sur la parentalité et la vie, dans l’espoir d’inspirer “les autres à être meilleurs”. Il est sûr de dire que le lancement annoncé de leur nouveau “What’s One More?” Le podcast a été accueilli par d’énormes quantités d’indignation et de ridicule en ligne, ce qui a même conduit à la suppression de la page Instagram du podcast. La star de “30 Rock” lauréate d’un Emmy et son épouse influente sont devenues de plus en plus controversées au cours des derniers mois sur un certain nombre de problèmes, notamment ses efforts bizarres mais bien documentés pour faire semblant d’être un immigrant espagnol glamour pendant plus d’une décennie.

Je suis presque sûr que les seules conversations honnêtes que ces deux-là aient jamais eues ont impliqué de discuter en anglais et en espagnol de la nounou de jour assiégée à envoyer au magasin pour faire courir des couches, mais jouons le jeu un instant et prétendons avec eux que Pepinogate ne s’est jamais produit, que leur honnêteté et leur intégrité concernant l’héritage d’Hilaria ne sont pas en cause, et, à défaut, que le public a un besoin urgent d’une nouvelle tournée de contrôle des dégâts conçue pour attirer sans vergogne les sponsors qu’Hilaria avait perdu lorsque les accusations ont été portées pour la première fois qu’elle était une menteuse menteuse en disant qu’elle était espagnole. Mercury News continue :

Compte tenu du profil public de plus en plus divisé du couple, de la question primordiale parmi les personnes publiant sur la page Instagram supprimée depuis, et sur iTunes et d’autres médias sociaux : « Qui diable a pensé que c’était une bonne idée ? Le podcast est présenté comme se concentrant sur «les relations, la parentalité, la philanthropie et inspirer les autres à être meilleurs». Dans une brève promo pour le podcast, Hilaria Baldwin – sans accent détectable – a déclaré: “Nous voulions faire ce podcast où nous avons des conversations honnêtes sur la gratitude, l’inspiration, l’amour et la positivité.” Le couple dit que leurs conversations seront avec “des amis, des spécialistes, des auteurs et des médecins”. Les personnes commentant le podcast ont massivement critiqué le couple pour le scandale du patrimoine espagnol d’Hilaria Baldwin, certaines personnes demandant avec humour: “Quel accent va-t-elle utiliser?”

Naturellement, en entendant la nouvelle, les critiques de Twitter n’ont pas déçu :

Les gens à qui je demanderais des conseils parentaux avant Alec et Hilaria Baldwin : Joan Crawford

Octomom

Le casting de Dance Moms

Jean Gosselin – Becky Flaum (@beckyflaum) 3 juin 2021

parfois je reviens juste en arrière et relis les tweets #hilariabaldwin et me souviens alors que cette pandémie était déprimante et le 10e cercle de dante – c’était vraiment drôle aussi – Kath (@openkathskit) 29 mai 2021

Hilaria a déjà co-animé le Maman Cerveau podcast avec Daphne Oz, mais la production a été interrompue fin décembre après la rupture de l’histoire de l’héritage escándalo. De toute évidence, elle a économisé de nombreuses phrases parentales concises au cours des six derniers mois pour les lancer dans toutes les oreilles, et Alec, en quête de vengeance, écume et cherche à se venger dans un spectacle de solidarité performative. C’est ce à quoi vous vous engagez lorsque vous épousez un pseudo-espagnol louche, Alec ! Aspirez-le.

Photo: Instagram