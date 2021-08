Aledmys ne croit pas aux noms

Une bonne partie des fans commente déjà l’état de forme actuel du Cubain Aledmys Díaz, qui renaît en tant que joueur et depuis son retour au diamant, après une fracture du poignet, brûle la ligue comme on dit en bon cubain.

Pour beaucoup, le natif de Villa Clara, dans le centre de l’île, est en ce moment plongé dans ce qui pourrait être la meilleure séquence des Ligues majeures, puisqu’il a fait ses débuts au premier niveau avec les Cardinals de San Luis.

En remettant le chiffre d’Aledmys en contexte, on voit que depuis son retour, le 27 juillet, jusqu’à ce 11 août, le créole frappe pour une moyenne de 321, le produit de 19 coups sûrs en 56 frappes officielles, avec 3 coups de circuit. et 14 RBI. ; sans aucun doute marcher sur le feu.

Le thème prend plus de connotation en raison de l’absence du joueur de troisième but Alex Bregman, qu’Aledmys a parfaitement fourni, au point que très peu ou presque personne n’a remarqué l’impact de Bregman.

En général, Aledmys Díaz fait une très bonne campagne et avec son match parfait ce mercredi, où il est allé 3-3, il a amélioré sa moyenne à 298 et son OPS à 833.

Avec le retour imminent d’Alex Bregman, beaucoup s’interrogent sur l’avenir de Diaz et le manager Dusty Baker devra trancher la question ; On commente même la possibilité de le placer au premier but, avant le départ de Yulieski Gurriel pour cause de blessure.

Comme c’est un critère général que l’Antillais doit ouvrir un trou dans n’importe quelle position, afin de profiter de sa forme sportive actuelle.

La vérité est qu’Aledmys avec un bâton propre applique sa loi, au-delà des noms ou des théories prétendument établies dans le baseball.