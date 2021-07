Aledmys & Yuli : la puissance cubaine en tête du succès des Astros à Seattle

Par Yirsandy Rodriguez

Joueurs cubains Yuli gurriel Oui Aledmys Diaz participé à six courses qui ont été le fer de lance du succès de la Astros de Houston ce mercredi 11-4, pour remporter leur série sur route 2-1 contre les Les marins de Seattle.

Yuli gurriel a brisé une série de 36 matchs et 153 apparitions consécutives de coups de circuit sans frapper un circuit, dans une séquence où il n’a produit que cinq doubles, 0,317 coups et 13 points produits. Après avoir frappé en balançant un coupeur de 91 mph dans un changement de neuf pas contre le gaucher Yusei kikuchi, Gurriel a doublé (23) et un circuit (11) à 413 pieds pour le champ central de T-Mobile Park pour porter le score à 4-0 au début de la cinquième manche.

Après avoir été 3-en-6 avec un double, un home run et trois points produits, Yuli Gurriel a marqué son deuxième match en marquant une paire de buts supplémentaires en 2021 – le premier où il ajoute un home run – le n ° 40 dans lequel il a au moins réussi à enregistrer un point produit et le 13e avec trois coups sûrs ou plus. Maintenant, il frappe .316 / .384 / .477 avec 11 circuits et 62 points produits, derrière Kyle Tucker (63) et le chef d’équipe, son compatriote Yordan Alvarez (67).

Aledmys Díaz a riposté en feu avec l’arbre

Après avoir surmonté sa blessure à la main gauche début juin, Aledmys Diaz est de retour en créant des liens solides avec l’arbre. Avant d’entrer dans la liste des personnes handicapées, l’utilitaire Villa Clara avait 11 coups sûrs, cinq bases supplémentaires – deux circuits à la maison – et six points produits lors de ses 10 derniers matchs. En 10 apparitions au marbre depuis son retour mardi, Aledmys a une fiche de 4 en 10 avec une paire de doubles et 4 points produits au lancer pour les Mariners de Seattle. Son swing a produit des bases supplémentaires en tirant et aussi vers son groupe opposé, il semble donc complètement récupéré après 52 jours sans voir d’action.

Bien qu’il n’ait disputé que 36 matchs, Aledmys a été un frappeur constant, générant des points (22 points produits) et le type de joueur possédant les compétences nécessaires pour se déplacer dans diverses positions sur le terrain. S’il reste en bonne santé, l’échange d’Abraham Toro à Seattle ne s’arrêtera probablement pas pendant qu’Alex Bregman parvient à se réadapter et à revenir dans la formation des Astros.

Après deux départs sans sortir de la cinquième manche contre les White Sox et les Rangers, Jake Odorizzi (4-5) a accordé 5/₃ de manches, avec cinq coups sûrs accordés, trois points mérités, un retrait au bâton et trois buts sur balles. De toute évidence, ce n’était pas le pire de ses départs, mais il n’avait pas non plus l’air dominant même après avoir sorti le premier frappeur dans quatre des six manches qu’il a commencées.

Pourtant, les home runs de Kyle Seager (21 HR / 61 RBI) et l’ancienne star Abraham Toro (8 HR / 24 RBI) l’ont rendu difficile de rester sur le monticule alors qu’il cherchait à terminer une sortie de qualité avec cinq manches consécutives sans admettre les courses.

L’autre point inquiétant était que, le reste du parcours, les releveurs des Astros n’ont autorisé aucun point mais ont lancé cinq buts sur balles en 3 ⅔ de manche. Trois provenaient du gaucher Brooks Raley et deux du droitier Cristian Javier, dans un match où les Astros n’avaient pas besoin d’utiliser leurs principaux releveurs.

Avec l’arrivée de Kendall Graveman, Rafael Montero et Yimi Garcia – il a été acquis ce mercredi dans un échange avec les Marlins de Miami – les Astros auront désormais plus de bras pour couvrir les situations à fort effet de levier aux côtés de Ryne Stanek et Ryan Pressly.

Une autre explosion de King Tuck!

Kyle Tucker entré en jeu ce mercredi derrière Yordan Alvarez avec le plus gros slugging de la gamme Astros : Mais les chiffres ont changé cinq apparitions de plaques plus tard !

Kyle était 2-en-5 et a écrasé une courbe de Ryan Weber pour produire son 20e home run de l’année. L’explosion a raté 388 pieds dans le champ gauche au début de la huitième et a trouvé Carlos Correa dans l’initiale. La paire de produits placés Kyle Tucker comme le deuxième meilleur RBI de l’équipe avec 63 RBI, mais il a légèrement mené .526 à .515 en cognant à Yordan Alvarez.

Astros de Houston : plus de points produits

PÂTES

Équipe

g

HEURE

RBI

HOU Yordan Alvarez 87 19 67 HOU Kyle Tucker 91 20 63 HOU Yuli Gurriel 96 11 62 HOU Jose Altuve 90 23 60 HOU Carlos Correa 94 16 57 HOU Chas McCormick 63 10 35 HOU Michael Brantley 81 6 35 HOU Alex Bregman 60 7 34 Myles Straw HOU 98 2 34 Martin Maldonado HOU 75 7 26 Aledmys Diaz HOU 36 3 22

Carlos Correa a enregistré son premier match à trois coups sûrs du 24 juin, José Altuve a atteint 60 points produits et, avec ses deux bases volées depuis ce mercredi, Mylrs Paille il en a maintenant 17, la sixième meilleure note de cette saison.

Direction la baie…

Après le succès 2-1 dans cette série de début de semaine, les Astros battent maintenant les Mariners de Seattle 6-4 cette saison. Ils les ont également menés avec des points marqués 49-42, mais ont augmenté leur différentiel à plus-7, qui était plus-1 (22-21) avant de se rencontrer pour la huitième fois lundi dernier.

À partir de ce vendredi, les Astros affronteront les Giants de San Francisco dans une série de trois matchs qui débutera par le duel entre les gauchers. Framber Valdez (6-2, 2.97) vs. le droitier Kevin Gausman (9-4, 2,21).

