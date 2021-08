Alegre, Oliva, Quemada et Cortés disent au revoir à l’équipe nationale avec fierté

01.08.2021 à 17:27 CEST

.

Internationaux David Alegre, Roc Oliva, Pau Quemada Oui Quico Cortés, qui ont joué ce dimanche leur dernier match avec l’équipe espagnole, étaient fiers de l’attitude de l’équipe face à la Belgique, malgré la défaite (3-1) cela les exclut des demi-finales de Tokyo.

– David Alegre

“Nous voulions rivaliser et lutter contre le nombre actuel un. Nous avons joué face à face, avec des options, nous avons combattu chaque balle et le personnage a été vu, mais nous avons eu la championne du monde devant nous et à cause de petits détails elle nous a échappé. » quintes Jeux olympiques, a évoqué la “fin d’une génération”, dont certains ont “presque 20 ans dans l’élite et sont amis”.

“De très beaux souvenirs vous reviennent. À chaque tournoi, à chaque match, vous obtenez toujours un peu. Vous vous souvenez plus des premiers Jeux, de la médaille d’argent et des derniers où nous ne pouvons être blâmés pour rien. J’espère que les gens se sentent fiers de nous L’avenir est toujours bon, il est temps pour nous faisons un pas de côté et les nouvelles générations acquièrent de l’expérience”.

– Roc Oliva

“C’est un sentiment étrange, c’est le dernier match de ma carrière et je ne voulais pas que ce soit celui-ci, mais je suis heureux. On sentait tout le monde derrière nous, c’était un vrai plaisir. Nous espérons avoir été à la hauteur et si nous ne l’avons pas fait, nous nous en excusons. Nous avons fait de notre mieux.”

Oliva, qui, comme d’autres coéquipiers, a retardé son retrait pour atteindre ces Jeux après avoir fait partie de l’équipe qui a remporté l’argent en Pékin 2008 Avec David Alegre et Quico Cortés, il était « heureux » de tout ce que le hockey lui a donné. “Les équipes espagnoles ont un caractère différent, la Belgique est celle qui joue le mieux ces dernières années, mais nous n’avons peur de rien, il ne s’agit pas seulement de hockey, il s’agit aussi de confiance pour rivaliser. Aujourd’hui pour des petits détails nous avons pu gagner. Soyez Il nous a dit qu’il sentait qu’il ne pouvait pas nous emmener plus loin. Nous sommes restés dans les salles de jeux avec le sentiment que nous pouvions faire plus. »

– Quico Cortés

“Depuis quelques minutes, je l’ai très bien vu. Nous étions là où nous voulions, nous avons échoué dans le dernière pénalité de Belgique et nous avons eu l’occasion de faire deux minutes, mais si 3-1 n’entre pas en jeu, cela se termine 2-2 et nous serions allés à la fusillade. Nous n’avons pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé pour atteindre les demi-finales, mais la championne du monde a remporté la bataille dans les zones avec elle. Succès, pas avec nos échecs.”

Devenez le joueur avec plus d’internationaux, après avoir défendu le but de l’Espagne en 323 jeuxCortés quitte l’équipe nationale mais pas le hockey car il continuera à travailler pour Egara dans la préparation des gardiens. “Egara est ma maison. Je ne peux pas me séparer du hockey. Aujourd’hui, je me suis poussé à être dans la minute par minute et je l’ai rempli … Je ne pense pas avoir concédé de buts pour ne pas être concentré. Je était convaincu que ce n’était pas mon dernier jeu. Je reste avec mes amis et j’aurai le souvenir des jeunes car ils nous donneront beaucoup de joies“.

– Pau Quemada

“C’était un grand match, nous l’avons tous apprécié, nous avons mis le numéro un mondial dans une situation difficile et nous avons atteint le dernier quart-temps avec une différence de buts. Nous nous sommes vidés sur le terrain, Mais il ne pouvait pas être. Triste parce que je n’aimerais pas faire ces déclarations, mais ils sont ce qu’ils sont et nous laissons place à une nouvelle étape”.

Né à La Rioja et vivant à Terrassa depuis son enfance, où son grand-père qui avait joué au hockey l’a initié au sport, Quemada a admis que ne pas pouvoir se battre pour la médaille à Tokyo est “un rêve non réalisé”, bien que cela ne change rien à la façon dont sa carrière a abouti à l’étreinte de l’équipe et au “cocktail d’émotions” que cela a entraîné. “Le hockey a été une leçon de vie, j’ai apprécié, contrairement à Quico, Roc ou David qui sont des livraisons spectaculaires, je suis entré et sorti plusieurs fois de l’équipe nationale pour des raisons personnelles, mais j’ai eu la chance de pouvoir revenir Et maintenant j’ai faire d’autres choses. Je ne change pas du tout ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui, ça a valu chaque minute et chaque ami, chaque but pour ou contre et les moments en dehors du hockey. Le voyage a été brutal.”