Alegre Records: Une histoire du label pionnier de musique latine

Alegre Records restera dans les mémoires comme l’un des pionniers. Le label pionnier a été parmi les premiers à ouvrir la voie à la salsa et même à l’industrie musicale de langue espagnole au sens large. Ce fut même un premier tremplin pour Fania Records co-fondateur Johnny Pacheco, dont le premier album du premier orchestre Johnny Pacheco y Su Charanga s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a consolidé l’héritage d’Alegre Records. De nombreuses autres légendes du genre peuvent retracer leur carrière à leurs rencontres avec le fondateur d’Alegre Records, Al Santiago, un entrepreneur grégaire et loquace dont l’énergie débordante était apparente même à un jeune âge.

Né et élevé à New York, Santiago a joué du piano dans son enfance, puis a démissionné pour se mettre au saxophone. (« Je détestais tellement le piano que j’avais l’habitude de jouer ‘The Minute Waltz’ en 30 secondes pour pouvoir sortir jouer au softball », a-t-il dit une fois). Il a commencé à jouer dans un groupe dans lequel son père et son oncle étaient, et lorsque l’oncle a démissionné, Santiago a pris le relais, dirigeant tout l’orchestre. Bien qu’il ait à peine 18 ans, Santiago avait l’oreille pour les talents émergents ; il a troqué les gars plus âgés contre de nouveaux musiciens jusqu’à ce que très vite, son père soit le seul membre du groupe. Pourtant, la performance n’était finalement pas là où Santiago atterrirait. Après une rencontre fatidique avec le trompettiste prodigieusement doué Buck Clayton lors d’un concert de mariage, Santiago a réalisé les limites auxquelles il serait confronté en tant que musicien, se rappelant : « Je sais que je ne suis pas un instrumentiste exceptionnel, et la seule façon de gagner de l’argent c’est que vous devez être un interprète/leader superstar, pas un sideman. »

Santiago a emprunté une voie différente, empruntant 1 800 $ à sa famille et ouvrant un magasin de disques appelé Casa Latina del Bronx en 1951 – tout en allant à l’université et en étudiant le commerce. La démolition locale a forcé Casa Latina del Bronx à fermer brièvement, mais Santiago a finalement déposé une caution sur un autre magasin vacant dans le Bronx, cette fois appelé Casalegre Record Store. Il a accueilli des clients en novembre 1955 et bientôt, le magasin est devenu un centre animé de musique latine. Pourtant, même cela n’était que le début de quelque chose de plus grand que Santiago avait en tête. En 1956, lui et l’entrepreneur de vêtements Ben Perlman se lancent dans l’enregistrement de musique en lançant Alegre Recording Corp, qui s’appuie sur les compétences de Santiago en tant que créateur de goûts et producteur, ainsi que sur la popularité du magasin qu’il avait cultivé.

Après des années d’enregistrement de gars qui allaient devenir des stars majeures – Pacheco, Eddie et Charlie Palmieri, Francisco “Kako” Bastar, entre autres – Alegre Records a été vendu à Branston Music en 1966. Santiago est resté impliqué dans la production puis, en 1975, Alegre a été acheté par Fania, son principal concurrent. L’autre co-fondateur de Fania, Jerry Masucci, a enrôlé Santiago pour plusieurs sessions de production, mais certains fans pensent même maintenant que Masucci n’a pas promu les artistes de la liste d’Alegre autant qu’ils le méritaient. Alegre s’est transformé et a changé pendant près de deux décennies. On se souvient avec amour du magasin et du label aujourd’hui comme “La maison qu’Al a construit”, et peu de choses peuvent freiner une discographie aussi formidable. Choisir les plus grands succès de la collection est presque impossible, mais plusieurs enregistrements se distinguent par la manière dont ils ont été le fer de lance des sons, notamment le charanga, le pachanga et le boogaloo, et ont prédit l’histoire de la salsa.

Écoutez les faits saillants d’Alegre Records sur Apple Music et Spotify.

Les bases d’Al Laid

La capacité de Santiago à identifier les talents était étrange. En 1959, à la demande d’un de ses employés de Casalegre, Santiago se dirigea vers la discothèque Tritons du Bronx, où Pacheco, 24 ans, jouait avec sa tenue de charanga. Ils n’avaient pas terminé leur première chanson lorsque Santiago a décidé que le groupe – et en particulier, leur star incontestée Pacheco – serait le premier à enregistrer avec Alegre Records. Les débuts de Pacheco en 1960 avec Alegre Records, Johnny Pacheco y Su Charanga, Vol. 1 était un tube qui comprenait des chansons telles que « El Güiro De Macorina », « La Melodía » et « Tema De Pacheco », chacune ornée de flûtes charanga de Pachecho et de traces de mambo. Pacheco et Su Charanga Vol. II est venu ensuite, suivi de Pacheco Y Su Charanga Vol. 3: Que Suene La Flauta, mettant en vedette le classique optimiste “Acuyuye”, inspiré par un chant d’enfants africains. La renommée de Pacheco s’est épanouie, le plaçant dans une position privilégiée pour lancer l’engouement pour la pachanga au cours des années suivantes – et un jour se débrouiller tout seul.

Mais Pacheco n’était pas le seul artiste pour lequel Alegre Records a fourni une plate-forme et une fondation précoces. Une nuit, Santiago a surpris Charlie Palmieri en train de jouer avec son groupe Charanga “La Duboney”. Par coïncidence, Palmieri avait joué dans le groupe de l’oncle de Santiago quand il était enfant, et leurs familles étaient proches. Santiago a cherché à savoir si le virtuose du piano était sous contrat et lorsqu’il a découvert qu’il ne l’était pas, Santiago a réalisé qu’il pouvait essentiellement accaparer le marché des grands charanga de la ville, qui se sont également essayés au pachanga. Charlie Palmieri And His Charanga “La Duboney” ‎– Pachanga At The Caravana Club est sorti en 1961, parsemé de chansons agiles telles que “El Baile Nuevo”. “Pachanga Sabrosa”, ainsi que quelques autres, ont été écrits par le frère cadet de Charlie, Eddie Palmieri, qui a laissé sa propre empreinte sur Alegre, à commencer par Eddie Palmieri de 1962 et son Conjunto La Perfecta. À cette époque, Santiago a également signé le légendaire timbalero Francisco “Kako” Bastar, dont le premier enregistrement avec Alegre était Kako Y Su Combo de 1961, et le sergent aficionado de merengue Dioris Valladares, qui a fait sensation avec l’album au titre effronté Vete Pa’l Colegio la même année.

Les réalisations des étoiles

En 1961, avec Pacheco, Palmieri, Kako et Valladares tous sous Alegre, Santiago a emprunté une page du livre du label cubain Panart et a décidé de constituer un supergroupe avec ses topliners. Il y a eu des manœuvres délicates : Pacheco et Palmieri, en particulier, ont proposé des propositions musicales différentes, mais ils se sont réunis sur The Alegre All-Stars de 1961, souvent considéré comme l’une des plus grandes contributions de Santiago. Ils ont renforcé leur son en jouant au club social des Tritons et bien que le produit final soit harmonieux, Pacheco s’est éloigné du groupe, laissant Puchi Boulong prendre sa place dans le suivi de 1964 The Alegre All-Stars: El Manicero. Les Alegre All-Stars continueraient à réunir certains des plus grands musiciens émergents de toute la musique latine. The Alegre All Stars: Way Out de 1965 mettait en vedette Yayo El Indio et le sonero bien-aimé Chamaco Ramírez, qui est apparu sur l’un des morceaux les plus intenses et percutants de l’album, “Los Dandies”.

Fania finirait par suivre l’exemple de Santiago et former son propre ensemble All-Star. Pourtant, après avoir absorbé Alegre au milieu des années 1970, Masucci a ramené Santiago et lui a demandé sa touche spéciale pour Fania et pour la reprise d’Alegre en 1976, The Alegre All Stars ‎– They Just Don’t Makim Like Us Any More. L’album contenait huit classiques, dont “Manteca” et “Se Acabó Lo Qué Se Daba”. Le dernier effort de Santiago pour les Alegre All-Stars a eu lieu en 1977, lorsqu’il a organisé Louie Ramirez, José Madera, Chivirico Dávila, Boulong, Kako et plus encore pour Alegre All Stars ‎– Perdido. Le plus proche, « Alegre Te Invita », sert de célébration finale, animée par des chants, des percussions afro-cubaines cinétiques et des cris de cors implacables.

Les années Boogaloo



La vague de pachanga a duré un certain temps, mais bientôt, les musiciens se sont intéressés au boogaloo – surnommé par Pucho Brown le « cha-cha avec un backbeat ». Des souches de boogaloo s’étaient glissées très tôt dans certaines entrées sur Alegre Records, mais c’est Se Soltó: On The Loose de Ricardo Ray en 1966 qui a vraiment vu le label s’orienter vers le style musical. Des chansons telles que “Danzon Boogaloo” ont fusionné les formes et ont contribué à attirer l’attention du grand public sur le boogaloo. Plus tard cette année-là, Pete Rodriguez a sorti Latin Boogaloo, et il a doublé le boogaloo quelques mois plus tard avec I Like It Like That/A Mi Me Gusta Asi, un recueil plein de favoris boogaloo notables, tels que “Micaela”. Il comprenait bien sûr également le tube à succès “I Like It Like That”, qui continue de résonner aujourd’hui.

Les expériences

Santiago prenait des risques – une vertu qui avait des inconvénients. Après les débuts à succès de Pacheco, le fondateur d’Alegre a fait un pari avec le conguero Sabu Martínez, qui avait eu un bref passage avec Dizzy Gillespie. L’album de Martínez, Sabu’s Jazz Espagnole, a été enregistré avec un groupe qui jouait habituellement avec Frankie Malangre et ne s’est vendu qu’à environ 400 exemplaires ; cependant, les critiques l’ont racheté ces dernières années pour son instrumentation hermétique et son mélange sans effort de jazz et de rythmes latins. Quelques années après le Jazz Espagnole de Sabu, la décision de Santiago de signer Eddie Palmieri était considérée comme folle : Eddie avait remplacé les cordes typiques des groupes de charanga par deux trombones, un détail qui a fait de son groupe La Perfecta connu comme celui « avec les éléphants rugissants fous. . ” Pourtant, c’était un autre exemple de folie qui a payé.

Alegre Records a également embrassé son goût pour le non conventionnel avec des entrées plus obscures dans son catalogue, parmi lesquelles Vladimir And His Orchestra ‎– New Sound In Latin Jazz en 1966, dirigé par un pianiste belge nommé Vladimir Vassilieff. Les tactiques pour ravir les auditeurs et encourager l’intrigue n’étaient pas seulement sonores. L’un des derniers artistes à enregistrer sur Alegre Records était Tito Allen, connu comme chanteur pour Ray Barretto‘s bande. Lorsqu’il a abandonné sa sortie Maldades en 1975, l’illustration de l’album a cherché à attiser la rivalité avec une image d’Allen détruisant une figurine de Superman dans une flaque de kryptonite vert fluo – une fouille claire de Barretto et de son disque Indestructible, qui mettait en vedette Barretto portant un Clark Déguisement de Kent. C’était une côte enjouée, mais aussi un peu audacieuse, qui reflétait à certains égards l’esprit audacieux et avant-gardiste d’Alegre Records lui-même.

Écoutez les Alegre All Stars sur Apple Music et Spotify.